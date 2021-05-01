Какой сегодня церковный праздник 1 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 1 маяВеликий пост
Страстная седмица - Великая суббота
Преподобного Иоанна Солунского (Фессалоникийского), ученика преподобного Григория Декаполита
Народные праздники
Страстная суббота (Великая суббота)
Этот праздник приходится на последнюю субботу перед Пасхой. Он посвящен погребению и пребыванию Иисуса Христа во гробе.
В этот день принято ходить на богослужения. Вечером начинаю освящать пасхальные яйца, куличи, вино, мясо и прочие праздничные угощения.
Хозяйки заканчивают последние приготовления к праздничному столу.
Традиционно в этот день принято просить прощения, отпускать обиды и каяться в грехах.
В этот день запрещается заниматься рукоделием, тяжелым физическим трудом, ходить на охоту и рыбалку. Нельзя отмечать День рождения, свадьбу, юбилей. Рекомендуется воздержаться от секса.
По народным поверьям умывание святым яйцом дарит красоту и здоровье.
Приметы
- Если в первый день мая тепло, то в конце месяца обязательно холода, и наоборот.
- Облака переклубились – к улучшению погоды.
- Гуси полощутся – к теплу.
- Урожай сморчков весной – к урожаю проса и гречихи.
- Если лес опушится перед тем, как кукушка начнет куковать, то жди урожайного года.
Источник: my-calend