Какой сегодня церковный праздник 1 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 1 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:055/1/2021Фото: Flickr
0

Традиционно в этот день принято просить прощения, отпускать обиды и каяться в грехах.

церковь
Сухоядение. Последний день поста

Православные праздники 1 мая

Великий пост
Страстная седмица - Великая суббота
Преподобного Иоанна Солунского (Фессалоникийского), ученика преподобного Григория Декаполита

Народные праздники


Страстная суббота (Великая суббота)

Этот праздник приходится на последнюю субботу перед Пасхой. Он посвящен погребению и пребыванию Иисуса Христа во гробе.

В этот день принято ходить на богослужения. Вечером начинаю освящать пасхальные яйца, куличи, вино, мясо и прочие праздничные угощения.

Хозяйки заканчивают последние приготовления к праздничному столу.

Традиционно в этот день принято просить прощения, отпускать обиды и каяться в грехах.

В этот день запрещается заниматься рукоделием, тяжелым физическим трудом, ходить на охоту и рыбалку. Нельзя отмечать День рождения, свадьбу, юбилей. Рекомендуется воздержаться от секса.

По народным поверьям умывание святым яйцом дарит красоту и здоровье.

Приметы


  • Если в первый день мая тепло, то в конце месяца обязательно холода, и наоборот.
  • Облака переклубились – к улучшению погоды.
  • Гуси полощутся – к теплу.
  • Урожай сморчков весной – к урожаю проса и гречихи.
  • Если лес опушится перед тем, как кукушка начнет куковать, то жди урожайного года.

Источник: my-calend

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникизапретынародные приметыкакой сегодня праздникцерковные праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какой сегодня церковный праздник 1 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:05 5/1/2021
    Какой сегодня церковный праздник 1 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 мая 2021 в России и мире
    7:40:21 5/1/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 мая 2021 в России и мире
    БердскДождь обещают 1 мая в Бердске и Новосибирске
    6:00:49 5/1/2021
    Дождь обещают 1 мая в Бердске и Новосибирске
    Со Страстной субботой открытки с любовью и поздравления на 1 мая 2021
    5:00:30 5/1/2021
    Со Страстной субботой открытки с любовью и поздравления на 1 мая 2021
    Как правильно молиться и что делать христианину 1 мая в Страстную субботу 2021 года: запреты и обязательные ритуалы и обряды дня
    4:00:38 5/1/2021
    Как правильно молиться и что делать христианину 1 мая в Страстную субботу 2021 года: запреты и обязательные ритуалы и обряды дня
    БердскСильная магнитная буря 1 мая 2021: как метеопатам пережить геоудар
    3:00:11 5/1/2021
    Сильная магнитная буря 1 мая 2021: как метеопатам пережить геоудар
    Календарь православных праздников на май 2021 года: все самые важные даты
    2:00:28 5/1/2021
    Календарь православных праздников на май 2021 года: все самые важные даты
    Можно ли работать на огороде 1 и 2 мая в Страстную субботу и Пасху – 2021: пасхальные приметы
    1:00:54 5/1/2021
    Можно ли работать на огороде 1 и 2 мая в Страстную субботу и Пасху – 2021: пасхальные приметы
    Лобовое столкновение двух легковушек произошло около полуночи в Бердске. Собралась толпа молодежи
    12:08:30 5/1/2021
    Лобовое столкновение двух легковушек произошло около полуночи в Бердске. Собралась толпа молодежи
    Двухлетний малыш умер после обеда в кафе. Ел картошку-фри
    12:01:25 5/1/2021
    Двухлетний малыш умер после обеда в кафе. Ел картошку-фри