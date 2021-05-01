Путин запретил чиновникам иностранное гражданство: В список попали губернаторы и пожарные

Владимир Путин подписал законов, запрещающий чиновникам иметь иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом. Документ, опубликованный в пятницу на официальном портале правовой информации, вступит в силу с 1 июля 2021 года.
Отныне лица, имеющие иностранное гражданство или право на проживание на территории другой страны, не могут быть приняты на госслужбу, стать военными или дипломатами, работать в таможенных и других государственных органах.
Чиновники обязаны сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом. Иначе их уволят.
Запрет распространяется на государственные должности председателя, зампредседателя и аудиторов Счетной палаты, председателя ЦБ РФ, его замов, губернаторов, послов РФ в других странах и постпреда страны при международной организации.
Кроме того, запрет касается уполномоченных по правам человека в регионах, уполномоченного при президенте по правам ребенка и уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей и уполномоченных в субъектах, уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг и другие должности.
Запрещено иметь двойное гражданство военнослужащим Вооруженных сил РФ, сотрудникам Росгвардии, военным спасателям МЧС, служащим ФСБ, Федеральной службе охраны, военной прокуратуры, военных следственных органов, органов госохраны, таможни, Следственного комитета, органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, ФСИН.