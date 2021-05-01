Еще один штраф для автомобилистов повысили с 1 мая 2021 года - в пять раз
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Еще один штраф для автомобилистов повысили с 1 мая 2021 года - в пять раз

9:04:325/1/2021
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Стоит помнить, что на данное нарушение ПДД не распространяться 30-процентная скидка при оплате штрафа в течение 20 дней.

На железнодорожном переезде в Бердске нередки ДТП

С 1 мая 2021 года начинаю действовать поправки в КоАП. По ним штраф за нарушение правил переезда железнодорожных путей повышается в 5 раз - с 1000 до 5000 рублей.

Движение по железнодорожному переезду при приближающемся поезде грозит административной ответственностью, штрафом в 5000 рублей или лишением водительских прав на срок до полугода. При повторном нарушения санкция по изъятию прав удваивается.

Стоит помнить, что на данное нарушение ПДД не распространяться 30-процентная скидка при оплате штрафа в течение 20 дней. В любом случае заплатить придется полную сумму.

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