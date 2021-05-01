Голой и пьяной нашли полицейские телеведущую за рулем ее Audi

Американская полиция арестовала телеведущую телеканала Fox 5 Las Vegas Февен Кифлегиоргис. Ее нашли пьяной и голой за рулем Audi.
Как передает Las Vegas Review Journal, информация о происшествии стала известна после публикации полицейского отчета о происшествиях.
Телеведущая уснула за рулем своего автомобиля в Лас-Вегасе. Кифлегиоргис не смогла пояснить, что произошло, так как ничего не помнила. Но, по словам полицейских, от нее сильно пахло алкоголем.
Она извинилась в эфире утренней программы, которую ведет, за свое недостойное поведение. Однако штраф в $1000 ей заплатить придется.
В Fox 5 она работает с ноября 2018 года. Пока неизвестно, продолжит ли она свою карьеру на телеканале.