Голой и пьяной нашли полицейские телеведущую за рулем ее Audi
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Голой и пьяной нашли полицейские телеведущую за рулем ее Audi

9:25:035/1/2021Фото: @fevenkaynews
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Она не смогла пояснить, что произошло, потому что ничего не помнила. Однако штраф в $1000 ей заплатить придется. 

Телеведущую обнаружили голой и пьяной за рулем Audi

Американская полиция арестовала телеведущую телеканала Fox 5 Las Vegas Февен Кифлегиоргис. Ее нашли пьяной и голой за рулем Audi.

Как передает Las Vegas Review Journal, информация о происшествии стала известна после публикации полицейского отчета о происшествиях.

Телеведущая уснула за рулем своего автомобиля в Лас-Вегасе. Кифлегиоргис не смогла пояснить, что произошло, так как ничего не помнила. Но, по словам полицейских, от нее сильно пахло алкоголем.

Она извинилась в эфире утренней программы, которую ведет, за свое недостойное поведение. Однако штраф в $1000 ей заплатить придется.

В Fox 5 она работает с ноября 2018 года. Пока неизвестно, продолжит ли она свою карьеру на телеканале.

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