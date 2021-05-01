Можно ли работать 1 мая на Страстную субботу-2021: что запрещено делать и что сделать обязательно-обязательно
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Можно ли работать 1 мая на Страстную субботу-2021: что запрещено делать и что сделать обязательно-обязательно

2:20:185/1/2021Фото: Азбука
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Если вы успели приготовить куличи до вечера, то после дневной службы в храмах начнется освящение куличей - сегодня первый раз священники приступят к этому действию.

икона
Великая суббота еще называется Тихой

Завтра все православные будут отмечать самый значимый праздник в календаре- Пасху или светлое Христово Воскресенье. А сегодня, 1 мая 2021 года, наступил заключительный день Великого поста и Страстной седмицы- Великая суббота.

В этот день вспоминается, как тело Христа готовили к погребению. Фарисеи, опасаясь, что тело Христа украдут и потом объявят о его воскрешении, потребовали у императора завалить вход в пещеру тяжелым камнем и выставить охрану. Так и было сделано, но воле Божьей никто не может противостоять и на утро воскресенья тела в гробу не оказалось - Иисус Христос воскрес.

День этот проводится в скорбной тишине, но все находятся в предвкушении Пасхи, потому плакать сегодня нельзя. Стоит посетить в этот день храм - во время дневной службы состоится крестный ход с плащаницей вокруг храма.

Сегодня положено простить своих обидчиков в душе си сделать это надо всем сердцем, также и самим стоит попросить прощения у тех, кто может быть на вас обижен.

Сегодня завершается подготовка к празднованию Пасхи, но эта подготовка касается только приготовлению пасхальной снеди для завтрашней трапезы. Остальная работа по дому и в огороде запрещена. Стоит в этот день предаваться размышлениями о Богу, о жертве Иисуса Христа ради нас с вами.

Если вы успели приготовить куличи до вечера, то после дневной службы в храмах начнется освящение куличей - сегодня первый раз священники приступят к этому действию.

Вечером всем полагается отправиться в храм к ночной праздничной службе, посвященной Воскресению Христа.

Идет последний день поста, поэтому не разрешается вкушать скоромные продукты, а также пробовать куличи.

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традициипраздникивеликая субботастрастная неделя. Великий пост
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