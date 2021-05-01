Трупы оленей обнаружили на Камчатке: Выясняют причины массово гибели животных. Смотрите видео
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Трупы оленей обнаружили на Камчатке: Выясняют причины массово гибели животных. Смотрите видео

10:39:565/1/2021Фото: Яндекс.Дзен
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На земле была образована ледяная корка из-за постоянной смены температур и животные не смогли самостоятельно добыть себе пищу. Переправленных вглубь полуострова подкармливали комбикормом.

Северные олени погибли от голода

30 апреля стало известно, что на Камчатке, около села Усть-Хайрюзово, погибло большое число оленей. Их туши были обнаружены на территории Тагильского района.

Со слов представителя правительства края, животные погибли от голода, так как отбились от основного стада.

На земле была образована ледяная корка из-за постоянной смены температур и животные не смогли самостоятельно добыть себе пищу из-под нее.

Те олени, которые были переправлены вглубь полуострова, подкармливались комбикормом.

Для выяснения причин массовой гибели животных в Тагильский район отправится вертолет. По факту гибели животных прокуратура края начала проверку.

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Сколько времени прошло с момента пропажи животных, что они смогли умереть от голода?

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