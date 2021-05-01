Опасные маринады для майского шашлыка перечислил знаменитый шеф-повар Крюков
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Опасные маринады для майского шашлыка перечислил знаменитый шеф-повар Крюков

2:07:225/1/2021Фото: МордовМедиа
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Быстрого маринования лучше избегать, так как в мясе могут остаться патогенные микробы. Для лучшего результата, процесс маринования должен длиться около 12 часов.

Какой шашлык может оказаться вредным для организма?

В преддверии длинных майских праздников шеф-повар Анатолий Крюков рассказал, каким маринадом для шашлыка лучше всего пользоваться.

Чтобы процесс поедания мяса не стал причиной испорченного процесса пищеварения, нужно соблюдать определенные правила. Если вы решили приготовить шашлык незадолго до мероприятия, есть способ быстрого маринования, однако, чем меньше времени мясо будет находиться в заливке, тем больше вероятности, что в нем остались микроорганизмы. В теплых условиях мясо может промариноваться за 2-3 часа, в прохладе ему нужно простоять часов 12.

Повар рассказал, что ни в коем случае нельзя использовать для маринада молочные продукты и майонез. После такого шашлыка, особенно в теплую погоду есть большая вероятность отравиться. Анатолий Крюков поделился рецептом шашлычного соуса:

- Можно приготовить шашлычный соус самому. В томатный сок добавить чили-перец, кинзы, пряностей по вкусу, свежий помидор, болгарский перец, чесночок. Все это вместе пробить  и получится шашлычный соус.

Также он рассказал о ягодном соусе, который набирает популярность, в том числе и о брусничном. Однако, специалист предполагает, что в основном, российские жители воспользуются обычным кетчупом, который так любят, пишет iREAKTOR.

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