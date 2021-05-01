Разоблачение Авербуха и Арзамасовой: Пара ждет ребенка

Появилось видео Instagram, на котором звездная пара Авербух и Арзамасова «разоблачают» себя в том, что станут родителями.
47-летний Илья Авербух и 26-летняя Лиза Арзамасова в декабре 2020 года стали мужем и женой. Для молодой супруги будущий малыш станет первым ребенком, для более опытного в семейной жизни фигуриста — вторым.
Подпись, которая стоит после видео, предупреждает поклонников о том, что теперь им не нужно разглядывать формы Лизы, чтобы вовремя заметить в них изменения.
Ранее Илья Авербух был женат на своей партнерше по танцам на льду Ирине Лобачевой. Их брак длился с 1995 по 2007 год. У бывших супругов есть сын Мартин, которому исполнилось 17 лет.