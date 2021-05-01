Разоблачение Авербуха и Арзамасовой: Пара ждет ребенка
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Разоблачение Авербуха и Арзамасовой: Пара ждет ребенка

4:08:075/1/2021Фото: liza_arzamasova
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Звездная пара в Instagram выложила видео, на котором видно, что Лиза скоро станет мамой.

Галина Сергеевна из "Папиных дочек" станет мамой

Появилось видео Instagram, на котором звездная пара Авербух и Арзамасова «разоблачают» себя в том, что станут родителями.

47-летний Илья Авербух и 26-летняя Лиза Арзамасова в декабре 2020 года стали мужем и женой. Для молодой супруги будущий малыш станет первым ребенком, для более опытного в семейной жизни фигуриста — вторым.

Подпись, которая стоит после видео, предупреждает поклонников о том, что теперь им не нужно разглядывать формы Лизы, чтобы вовремя заметить в них изменения.

Ранее Илья Авербух был женат на своей партнерше по танцам на льду Ирине Лобачевой. Их брак длился с 1995 по 2007 год. У бывших супругов есть сын Мартин, которому исполнилось 17 лет.

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