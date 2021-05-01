Квартиры «по дешевке» продал мэрии Бердска для детей-сирот крупный бизнесмен Виктор Голубев
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Квартиры «по дешевке» продал мэрии Бердска для детей-сирот крупный бизнесмен Виктор Голубев

12:14:525/1/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Он был единственным участником аукциона. Стоимость квадратного метра в его новостройках оказалась ниже, чем в среднем по Бердску. Голубев в последнее время является поставщиком жилья для горадминистрации.

Чаще всего квартиры за бюджетные деньги дают в микрорайоне Белокаменном, построенном Виктором Голубевым

В конце апреля 2021 года мэрия Бердска провела аукцион по поиску подрядчика на покупку квартир для детей-сирот. В электронных торгах участвовал лишь один претендент. Поэтому аукцион признан несостовшимся. И единственному участнику достался лот за 4 781 799 рублей.

Квартиры для детей-сирот городской администрации продаст крупнейший бердский бизнесмен Виктор Голубев. Именно он как индивидуальный предприниматель подал заявку на аукцион.

Как сообщается в документах закупки, власть на 4,8 млн рублей купит три квартиры в благоустроенных многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2016 года и не используемых после сдачи. Общая площадь каждого жилого помещения не менее 30 кв. метров. Дополнительные квадраты мэрия не оплачивает.

Готовые квартиры - заходи и живи

В каждом жилом помещении должны быть водоотведение, централизованная холодная вода, электроснабжение, централизованное отопление, горячее водоснабжение, приборы учета воды и электроэнергии.

В каждой квартире должны быть установлены межкомнатные двери, двери в ванной комнате и туалете, унитаз, ванна со смесителем или душевая кабина, умывальник со смесителем, раковина и смеситель на кухне, розетки, радиаторы отопления, выключатели, патроны, пластиковые окна, электрическая или газовая плита.

Стены в комнате и коридоре должны быть оклеены обоями или окрашены, на полу - паркет, линолеум, ламинат или дерево, потолок — окрашен или натяжной. На кухне и в ванной возможны керамическая плитка на стенах и керамогранит на полу. Входная дверь в квартире должна быть металлической.

Каждое жилое помещение, которое покупает мэрия у застройщика, на момент заключения муниципального контракта должны быть собственностью продавца, не иметь обременений, залога, ареста и других ограничений, а также не являться предметом судебного спора.

Сколько дали денег

Согласно выделенным на покупку жилья бюджетных денег на квартиры детям сиротам, каждая из них стоит 1 593 933 рубля. Как сказано в аукционной документации, именно такие предельные объемы финансирования предусмотрены в 2021 году на эти цели. Вероятно, если бы аукцион состоялся, мэрия смогла бы сэкономить на понижении стоимости лота. Но торгов не было, так был всего один участник.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» местные риэлторы, квадратный метр в однокомнатных квартирах в бердских новостройках в апреле 2021 года стоит порядка 65 тыс. рублей. Следовательно, человек «с улицы» может купить однокомнатную не дешевле 1 950 000 рублей. Но Гулубев, судя по всему, делает бердской мэрии скидку.

Десятки квартир сиротам

Право сирот на жилье закреплено на федеральном уровне. Полномочия по его реализации передано в субъекты РФ. Далее с регионального уровня они передаются на местный и финансируются на ту сумму, которую регион выделяет муниципалитету. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей по закону положено жилье не менее 30 кв. м. Жилье предоставляются сиротам по достижению 18 лет, когда они получат профессию или пройдут срочную службу в армии. Все помещения предоставляются по закону сроком на пять лет. После этого дети-сироты могут заключить договор социального найма и затем приватизировать жилые помещения.

Самая массовая покупка квартир для детей сирот в Бердске случилась в 2019 году. Тогда обеспечили жильем 20 человек из данной категории. На это бюджет потратил 26,5 млн рублей. Благодаря этому очередь существенно сократилась. Теперь собственных квартир ожидают порядка 40 бердских сирот.

Напомним, что в 2017 году в Бердске приобрели 9 жилых помещений на общую сумму 11 млн 501 тыс. рублей. Всего с 2012-го — 23 жилых помещения для детей-сирот. Все жилые помещения соответствуют установленным санитарным и техническим нормам и правилам. Для детей-сирот приобретают однокомнатные квартиры в готовом состоянии: с отделкой, электроплитами, приборами учета.

Единственный поставщик

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Виктор Голубев является поставщиком квартир и по другой программе — расселение аварийного и ветхого жилья. С начала 2020 года он получил четыре контракта. Квартиры в новостройках у него покупал город для расселения домов №2Б на ул. Комсомольской и №6 на ул. Л. Чайкиной. Стоит отметить, что во всех аукционах застройщик Голубев был единственным участником торгов.

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