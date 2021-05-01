Семьям погибших в автокатастрофе с пассажирским автобусом губернатор выплатит по 1 млн рублей

В ночь на 1 мая в 140 км от населенного пункта Лидога в Хабаровском крае вылетел в кювет и опрокинулся автобус. В нем ехало 34 пассажира и два водителя. В результате автокатастрофы трое погибли, в том числе один ребенок. 10 человек получили травмы, двое находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых дети 17 и 5 лет. Погибли две женщины и 17-летняя пассажирка.
Хабаровский губернатор Михаил Дегтярев экстренно созвал совещание, объявил ЧС по факту смертельного ДТП и распорядился помочь пострадавшим на трассе Лидога – Ванино.
Режим ЧС даст законные основания оказать материальную поддержку семьям погибших и пострадавшим, сообщается на сайте краевого правительства.
- Это ужасная авария. Искренне соболезную родным погибших. Необходимо срочно оказать необходимую помощь и семьям тех, чьи жизни унесло это ДТП, и всем пострадавшим. Также обязательно следует тщательно расследовать причины случившегося, - завил врио главы региона Дегтярев.
По официальной информации, авария произошла около часа ночи. На 361-м км федеральной автодороги А-376 на участке Лидога - Ванино опрокинулся междугородный пассажирский автобус, следовавший по маршруту Хабаровск – Советская Гавань. Zhong Tong принадлежит ООО «Совтранс ДВ» (входит в группу компания «5 звезд»).
В половине шестого утра из Хабаровска к месту ДТП вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. Троих раненых вертолетом доставили в ККБ № 2 в Хабаровск для оказания специализированной медицинской помощи. В Ванинскую ЦРБ отправляется нейрохирург для решения вопроса об операции одной из пострадавших, которая находится в реанимации.
Пострадавшим с легкими травмами выплатят компенсацию в размере 200 тыс. рублей, с травмами средней и тяжелой степени тяжести – 400 тыс. рублей. Семьи погибших получат по 1 млн рублей. Кроме того, по информации регионального минтранса, пострадавшим пассажирам автобуса и родным погибших выплатят страховку.