Семьям погибших в автокатастрофе с пассажирским автобусом губернатор выплатит по 1 млн рублей
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Семьям погибших в автокатастрофе с пассажирским автобусом губернатор выплатит по 1 млн рублей

12:48:175/1/2021Фото: khabkrai.ru
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В Хабаровском крае вылетел в кювет и опрокинулся автобус. В нем ехало 34 пассажира и два водителя. Трое погибли, в том числе подросток. 10 человек получили травмы.

Семьям погибших в ДТП в Хабаровском крае выплатят по миллиону рублей

В ночь на 1 мая в 140 км от населенного пункта Лидога в Хабаровском крае вылетел в кювет и опрокинулся автобус. В нем ехало 34 пассажира и два водителя. В результате автокатастрофы трое погибли, в том числе один ребенок. 10 человек получили травмы, двое находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых дети 17 и 5 лет. Погибли две женщины и 17-летняя пассажирка.

Хабаровский губернатор Михаил Дегтярев экстренно созвал совещание, объявил ЧС по факту смертельного ДТП и распорядился помочь пострадавшим на трассе Лидога – Ванино.

Режим ЧС даст законные основания оказать материальную поддержку семьям погибших и пострадавшим, сообщается на сайте краевого правительства.

- Это ужасная авария. Искренне соболезную родным погибших. Необходимо срочно оказать необходимую помощь и семьям тех, чьи жизни унесло это ДТП, и всем пострадавшим. Также обязательно следует тщательно расследовать причины случившегося, - завил врио главы региона Дегтярев.

По официальной информации, авария произошла около часа ночи. На 361-м км федеральной автодороги А-376 на участке Лидога - Ванино опрокинулся междугородный пассажирский автобус, следовавший по маршруту Хабаровск – Советская Гавань.  Zhong Tong принадлежит ООО «Совтранс ДВ» (входит в группу компания «5 звезд»).

В половине шестого утра из Хабаровска к месту ДТП вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями. Троих раненых вертолетом доставили в ККБ № 2 в Хабаровск для оказания специализированной медицинской помощи. В Ванинскую ЦРБ отправляется нейрохирург для решения вопроса об операции одной из пострадавших, которая находится в реанимации.

Пострадавшим с легкими травмами выплатят компенсацию в размере 200 тыс. рублей, с травмами средней и тяжелой степени тяжести – 400 тыс. рублей. Семьи погибших получат по 1 млн рублей. Кроме того, по информации регионального минтранса, пострадавшим пассажирам автобуса и родным погибших выплатят страховку.

На месте происшествия

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