Чего категорически нельзя делать, когда печете кулич дома на Пасху-2021
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Чего категорически нельзя делать, когда печете кулич дома на Пасху-2021

3:20:165/1/2021Фото: Pixabay
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Попросите детей не шуметь, а наблюдать тихо, если уж они пришли к вам понаблюдать за процессом. Иначе "тесто испугается" и может не подняться.

яйца, кулич
Главные атрибуты пасхального стола - куличи и крашеные яйца

Сегодня, в Великую субботу у вас есть последний шанс напечь куличи к Пасхе и покрасить яйца, если вы не успели сделать это в Чистый четверг. Начиная с сегодняшнего вечера их можно будет освятить в храме после службы, посвященной Великой субботе.

Многие из нас, наверное понят наших мам и бабушек за этим процессом, когда они занимались опарой, замешивали уже ароматное тесто, как долго оно подходило. Да и в процессе приготовления присутствовала аура некоего благоговения - ведь это не просто печенье или выпечка к чаю - это главный атрибут главного праздника.

Чего категорически нельзя делать, когда печете кулич дома? 

Говорят, что нельзя допускать на кухню никого их посторонних людей. Чем тише на кухне, тем правильнее получатся куличи. Идеально, если вы будете готовить их в одиночестве, в своих светлых размышлениях. Ведь дано известно, что тесто любит внимательного и уважительного отношения к себе, тем более тесто на кулич.

Попросите детей не шуметь, а наблюдать тихо, если уж они пришли к вам понаблюдать за процессом. Иначе "тесто испугается" и может не подняться.

Нельзя произносить плохих слов

Их не то, чтобы нельзя произносить, их даже думать нежелательно. Тесто очень чувствительно к негативной энергетике и вы можете ее запечь и потом ею же питаться.

Плохое настроение  - невкусная выпечка 

Это давно ни для кого не секрет Готовить нужно с удовольствием и желанием. Попробуйте в мыслях вернуться к самым теплым вашим воспоминаниям, к чему то светлому и радостному в вашей жизни. Нужно настроиться на праздничное настроение, тогда и куличи будут очень вкусными - уже не раз проверено.

Вкусной выпечки вам!

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Пасхапраздникикуличприметы 
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