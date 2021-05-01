Оскандалившуюся после слов про "сброд" и токсичных людей министра туризма уволили
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Оскандалившуюся после слов про "сброд" и токсичных людей министра туризма уволили

1:38:525/1/2021Фото: kamchatinfo.com
0

Уже после скандала, в апреле 2021 года, глава региона сделал чиновнице выговор за коррупционные преступления в подведомственных ей структурах.

На Камчатке меняют министра туризма

Увольняют министра туризма Камчатского края Наталью Максименко после неосторожных публичных высказываний. По информации kamchatinfo.com, чиновница взяла отпуск, после которого уже не вернется на работу. Губернатор Владимир Солодов не опроверг эту информацию.

Глава минтуризма в январе 2021 года оказалась в центре скандала федерального масштаба после публикации в Инстаграм поста о токсичном окружении и "прочем сброде". Она призвала не тратить силы впустую «на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд», отметив, что продолжит работать дальше, а «время – лучший судья». Пользователи соцсетей высказали предположение, что так чиновница отреагировала на критику, и поинтересовались, кого именно она назвала «сбродом». Позже Максименко заменила слова «прочий сброд» на фразу «и прочие отрицательные эмоции».

А в апреле глава региона сделал ей выговор за коррупционные преступления в подведомственных Максименко структурах. В частности, возбуждено уголовное дело о незаконных миллионных премиях.

Финалистка  конкурса «Лидеры России» Наталья Максименко возглавила министерство туризма Камчатки летом 2020 года, выиграв должность у 66 конкурентов. Она окончила Камчатский государственный педуниверситет по специальности учитель иностранного языка. Работала в Министерстве образования и науки Камчатского края, в Камчатском институте развития образования, в Министерстве инвестиций и предпринимательства региона.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
скандалминистрчиновницауволилиуголовное дело
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему чиновники позволяют себе очередные "макарошки"?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Оскандалившуюся после слов про "сброд" и токсичных людей министра туризма уволили
    1:38:52 5/1/2021
    Оскандалившуюся после слов про "сброд" и токсичных людей министра туризма уволили
    БердскНовых зараженных коронавирусом выявили за сутки на 1 мая в Бердске
    1:09:36 5/1/2021
    Новых зараженных коронавирусом выявили за сутки на 1 мая в Бердске
    Семьям погибших в автокатастрофе с пассажирским автобусом губернатор выплатит по 1 млн рублей
    12:48:17 5/1/2021
    Семьям погибших в автокатастрофе с пассажирским автобусом губернатор выплатит по 1 млн рублей
    БердскКвартиры «по дешевке» продал мэрии Бердска для детей-сирот крупный бизнесмен Виктор Голубев
    12:14:52 5/1/2021
    Квартиры «по дешевке» продал мэрии Бердска для детей-сирот крупный бизнесмен Виктор Голубев
    Правила въезда россиян из-за границы ужесточили с 1 мая 2021: Что потребуют от туристов
    11:39:38 5/1/2021
    Правила въезда россиян из-за границы ужесточили с 1 мая 2021: Что потребуют от туристов
    Уникальные открытки с 1 Мая от дизайнера и лучшие поздравления
    11:20:36 5/1/2021
    Уникальные открытки с 1 Мая от дизайнера и лучшие поздравления
    БердскПодробности удивительного спасения лосенка с дрейфующей льдины под Бердском стали известны: Видео и фото спасательной операции
    10:58:52 5/1/2021
    Подробности удивительного спасения лосенка с дрейфующей льдины под Бердском стали известны: Видео и фото спасательной операции
    Трупы оленей обнаружили на Камчатке: Выясняют причины массово гибели животных. Смотрите видео
    10:39:56 5/1/2021
    Трупы оленей обнаружили на Камчатке: Выясняют причины массово гибели животных. Смотрите видео
    Точный гороскоп на субботу 1 мая 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:06 5/1/2021
    Точный гороскоп на субботу 1 мая 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    Дата похорон экс-спикера облсовета и сенатора от Новосибирской области Алексея Беспаликова стала известна
    10:16:54 5/1/2021
    Дата похорон экс-спикера облсовета и сенатора от Новосибирской области Алексея Беспаликова стала известна