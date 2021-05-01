Оскандалившуюся после слов про "сброд" и токсичных людей министра туризма уволили

Увольняют министра туризма Камчатского края Наталью Максименко после неосторожных публичных высказываний. По информации kamchatinfo.com, чиновница взяла отпуск, после которого уже не вернется на работу. Губернатор Владимир Солодов не опроверг эту информацию.
Глава минтуризма в январе 2021 года оказалась в центре скандала федерального масштаба после публикации в Инстаграм поста о токсичном окружении и "прочем сброде". Она призвала не тратить силы впустую «на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд», отметив, что продолжит работать дальше, а «время – лучший судья». Пользователи соцсетей высказали предположение, что так чиновница отреагировала на критику, и поинтересовались, кого именно она назвала «сбродом». Позже Максименко заменила слова «прочий сброд» на фразу «и прочие отрицательные эмоции».
А в апреле глава региона сделал ей выговор за коррупционные преступления в подведомственных Максименко структурах. В частности, возбуждено уголовное дело о незаконных миллионных премиях.
Финалистка конкурса «Лидеры России» Наталья Максименко возглавила министерство туризма Камчатки летом 2020 года, выиграв должность у 66 конкурентов. Она окончила Камчатский государственный педуниверситет по специальности учитель иностранного языка. Работала в Министерстве образования и науки Камчатского края, в Камчатском институте развития образования, в Министерстве инвестиций и предпринимательства региона.