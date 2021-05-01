Когда будет Новолуние и Полнолуние в мае 2021: даты, точное время и яркие особенности

Май 2021 года начался с фазы убывающей Луны, которая продлится до 10 мая.
11 мая в 21.59 (здесь и далее - время московское) начнется Новолуние. После которого сразу Луна начинает расти.
Расти Луна будет до 26 мая 2021 года. В эту дату в 14.13 начнется Полнолуние.
Полная луна подойдет к Земле в свое точке перигея и будет выглядеть большой (размеры будут казаться больше на 7%) и на восходе - красной. В это же время начнется Полное лунное затмение, общий цикл которого завершится за 1.5 часа. Полностью закрытой Луна окажется 14 минут и 30 секунд. Данное событие откроет коридор затмений на 2 недели - до 10 июня, когда произойдет кольцевые солнечное затмение.
Убывающей луна будет с 27 по 31 мая 2021 года.
Благоприятные дни в мае: 3, 5, 6, 8, 9, 12, 22, 23, 26, 27, 28, 29 мая.
Неблагоприятные дни в мае: 3, 4, 7, 10, 31 мая.
Неблагоприятные для энергетики человека дни в мае: 1, 7-10, 15, 19, 22, 23, 26, 29, 30 мая.