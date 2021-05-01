Когда будет Новолуние и Полнолуние в мае 2021: даты, точное время и яркие особенности
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Когда будет Новолуние и Полнолуние в мае 2021: даты, точное время и яркие особенности

4:20:365/1/2021Фото: Pixabay
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Полностью закрытой Луна окажется 14 минут и 30 секунд. Лунное затмение откроет коридор затмений на 2 недели - до 10 июня, когда произойдет кольцевые солнечное затмение.

луна, месяц
В мае нас ждет необычное Полнолуние

Май 2021 года начался с фазы убывающей Луны, которая продлится до 10 мая.

11 мая в 21.59 (здесь и далее - время московское) начнется Новолуние. После которого сразу Луна начинает расти.

Расти Луна будет до 26 мая 2021 года. В эту дату в 14.13 начнется Полнолуние.

Полная луна подойдет к Земле в свое точке перигея и будет выглядеть большой (размеры будут казаться больше на 7%) и на восходе - красной. В это же время начнется Полное лунное затмение, общий цикл которого завершится за 1.5 часа. Полностью закрытой Луна окажется 14 минут и 30 секунд. Данное событие откроет коридор затмений на 2 недели - до 10 июня, когда произойдет кольцевые солнечное затмение.

Убывающей луна будет с 27 по 31 мая 2021 года.

Благоприятные дни в мае: 3, 5, 6, 8, 9, 12, 22, 23, 26, 27, 28, 29 мая.

Неблагоприятные дни в мае: 3, 4, 7, 10, 31 мая.

Неблагоприятные для энергетики человека дни в мае: 1, 7-10, 15, 19, 22, 23, 26, 29, 30 мая.

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