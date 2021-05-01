Первая магнитная буря мая 2021: называем точную дату метеоудара и советы метеопатам

В мае 2021 года пройдет 4 магнитных бури, среди которых будет очень мощная и продолжительная буря.
Первые возмущения геомагнитного поля Земли начнутся после 15.00 по московскому времени уже сегодня, 1 мая. Сила бури начнется с 3 баллов и ко 2 мая усилится до 4 баллов. Продлятся колебания магнитного поля почти двое суток. Днем 3 мая вновь вечером колебания станут сильными до 4 баллов и окончится магнитная буря к вечеру 4 мая.
Нестабильность и переменчивость ударов неблагоприятно скажется на состоянии здоровья метеозависимых людей. Они могут жаловаться на интенсивные головные боли, скачки артериального давления, шум в ушах, головокружение.
Многие отмечают снижение работоспособности, апатию, бессонницу и раздражительность.
Специалисты советуют в периоды магнитных бурь больше отдыхать и ограничить серьезные физические нагрузки, больше времени проводить на свежем воздухе, особенно перед сном.
Можно принимать успокоительные настойки (корень валерианы, настойка пустырника), травяные чаи с мятой или мелиссой.
Ограничьте прием жирных и жирных блюд, добавьте в рацион свежих овощей и фруктов.
Если даже незначительные магнитные бури вызывают у вас серьезное недомогание - это повод обратить к врачу для обследования, потому что магнитные бури провоцируют уже имеющиеся заболевания.