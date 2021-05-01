Первая магнитная буря мая 2021: называем точную дату метеоудара и советы метеопатам
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Первая магнитная буря мая 2021: называем точную дату метеоудара и советы метеопатам

6:20:185/1/2021Фото: Pixabay
0

Специалисты советуют в периоды магнитных бурь больше отдыхать и ограничить серьезные физические нагрузки, больше времени проводить на свежем воздухе, особенно перед сном.

солнце
Первая буря мая 2021 года не будет продолжительной и мощной

В мае 2021 года пройдет 4 магнитных бури, среди которых будет очень мощная и продолжительная буря.

Первые возмущения геомагнитного поля Земли начнутся после 15.00 по московскому времени уже сегодня, 1 мая. Сила бури начнется с 3 баллов и ко 2 мая усилится до 4 баллов. Продлятся колебания магнитного поля почти двое суток. Днем 3 мая вновь вечером колебания станут сильными до 4 баллов и окончится магнитная буря к вечеру 4 мая.

Нестабильность и переменчивость ударов неблагоприятно скажется на состоянии здоровья метеозависимых людей. Они могут жаловаться на интенсивные головные боли, скачки артериального давления, шум в ушах, головокружение.

Многие отмечают снижение работоспособности, апатию, бессонницу и раздражительность.

Специалисты советуют в периоды магнитных бурь больше отдыхать и ограничить серьезные физические нагрузки, больше времени проводить на свежем воздухе, особенно перед сном.

Можно принимать успокоительные настойки (корень валерианы, настойка пустырника), травяные чаи с мятой или мелиссой.

Ограничьте прием жирных и жирных блюд, добавьте в рацион свежих овощей и фруктов.

Если даже незначительные магнитные бури вызывают у вас серьезное недомогание - это повод обратить к врачу для обследования, потому что магнитные бури провоцируют уже имеющиеся заболевания.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
магнитная буряметеозависимостьпрогноз магнитных бурь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

вы сильно чувствуете магнитные бури?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Путин поздравил россиян с праздником Пасхи и высказался о роли РПЦ
    2:28:23 5/2/2021
    Путин поздравил россиян с праздником Пасхи и высказался о роли РПЦ
    Какие правила соблюдать православным 2 мая на Светлую Пасху-2021?
    2:20:09 5/2/2021
    Какие правила соблюдать православным 2 мая на Светлую Пасху-2021?
    БердскМужчины умирают от коронавируса в Новосибирской области: Данные на 2 мая 2021
    2:05:18 5/2/2021
    Мужчины умирают от коронавируса в Новосибирской области: Данные на 2 мая 2021
    После критики 90-летней старушки Володин призвал власть прислушаться к простым россиянам
    1:28:57 5/2/2021
    После критики 90-летней старушки Володин призвал власть прислушаться к простым россиянам
    Доходы Кадырова выросли за год более чем в 2,5 раза и достигли 233 млн рублей
    1:00:24 5/2/2021
    Доходы Кадырова выросли за год более чем в 2,5 раза и достигли 233 млн рублей
    БердскХристос воскресе: сотни прихожан собрались на Пасхальную службу-2021 в Преображенском храме Бердска
    12:45:35 5/2/2021
    Христос воскресе: сотни прихожан собрались на Пасхальную службу-2021 в Преображенском храме Бердска
    БердскЗакладчика наркотиков задержали с поличным в Бердске: Он прятал в тайниках героин
    12:37:29 5/2/2021
    Закладчика наркотиков задержали с поличным в Бердске: Он прятал в тайниках героин
    БердскКто и зачем провел рейдерский захват с ФСБ на АО"Бердчанка", стало известно
    12:35:01 5/2/2021
    Кто и зачем провел рейдерский захват с ФСБ на АО"Бердчанка", стало известно
    С Днем памяти Блаженной Матроны Московской красивые поздравления в стихах на 2 мая
    12:20:16 5/2/2021
    С Днем памяти Блаженной Матроны Московской красивые поздравления в стихах на 2 мая
    Либеральная речь главы РПЦ: Патриарх Кирилл предостерег начальников от гордыни и тирании. Смотрите видео
    12:09:16 5/2/2021
    Либеральная речь главы РПЦ: Патриарх Кирилл предостерег начальников от гордыни и тирании. Смотрите видео