Новая формула расчета цены на бензин действует с 1 мая 2021 в России
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Новая формула расчета цены на бензин действует с 1 мая 2021 в России

3:16:365/1/2021Фото: Pixabay
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Для соотношения курса рубля и цен на нефть предпринимаются демпфирующие механизмы, призванные скорректировать отпускную цену на автомобильное топливо.

В России пытаются остановить рост цен на бензин

Алексей Сазанов — замглавы Минфина - уточнил, что официально решение скорректировать демпфирующий механизм на топливо будет утверждено позднее, а действовать начнет уже с 1 мая.

По решению властей, разница между ценами на топливо на внешнем и внутреннем рынках компаниям будет компенсирована государством. Для этого из бюджета страны будет направлено 350 млрд рублей за 2021-2023 годы.

Компенсировать расход из бюджета власти планируют за счет увеличения НДПИ на нефть.

Некоторые специалисты считают, что принудительное снижение цен на топливо не позволит выправить ситуацию, а только даст резкий рост цен на него после отмены принятых мер.

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