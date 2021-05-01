Новая формула расчета цены на бензин действует с 1 мая 2021 в России

Алексей Сазанов — замглавы Минфина - уточнил, что официально решение скорректировать демпфирующий механизм на топливо будет утверждено позднее, а действовать начнет уже с 1 мая.
По решению властей, разница между ценами на топливо на внешнем и внутреннем рынках компаниям будет компенсирована государством. Для этого из бюджета страны будет направлено 350 млрд рублей за 2021-2023 годы.
Компенсировать расход из бюджета власти планируют за счет увеличения НДПИ на нефть.
Некоторые специалисты считают, что принудительное снижение цен на топливо не позволит выправить ситуацию, а только даст резкий рост цен на него после отмены принятых мер.