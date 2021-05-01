На кешбэк за отдых на российских курортах в 2021 году правительство нашло 4,7 млрд рублей
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На кешбэк за отдых на российских курортах в 2021 году правительство нашло 4,7 млрд рублей

6:34:075/1/2021Фото: Wikimedia Commons
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При оплате за турпоездки по России картой «Мир» владелец получит до 20% стоимости путевки.

Российские курорты станут более привлекательными с программой по возврату денег

В России начинается сезон путешествий и летних отпусков. Для привлечения туристов на отечественные курорты с прошлого года начала работать программа по возврату части потраченных на поездку денег.

В 2021 году на выплаты обещанных денег заложено 4,7 миллиарда рублей. Как сообщили в субботу на сайте российского правительства, накануне подписано соответствующее распоряжение. При условии, что поездка оплачивалась по карте «Мир», владельцу будет возвращено 20% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Деньги поступают на карту уже на пятый день после начала путешествия.

С 18 марта начал действовать второй этап программы кешбэка и продлится до конца 2021 года. В прошлом году россиянам, участвовавшим в программе, вернули около 4 миллиардов рублей.

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От редакции

Куда вы поедете отдыхать этим летом?

    Гость, 1 мая 2021 6:53:34
    НВР: "Илитный отдых в/на озере Тити-Кака!"
    0
    2
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    Аноним, 1 мая 2021 8:07:51
    Деньги бы вернули за прошлый год за пропавшие туры , а то похоже так ничего и не увидим
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    0
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    Аноним, 1 мая 2021 11:56:50
    Хе, нам за билеты с отменённых вылетов с позапрошлого года денег не вернули. Сказали года через три вернут. Может быть. Видимо в конце года скоро скажут ещё года три подождать. А лучше - пять.
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