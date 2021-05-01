На кешбэк за отдых на российских курортах в 2021 году правительство нашло 4,7 млрд рублей

В России начинается сезон путешествий и летних отпусков. Для привлечения туристов на отечественные курорты с прошлого года начала работать программа по возврату части потраченных на поездку денег.
В 2021 году на выплаты обещанных денег заложено 4,7 миллиарда рублей. Как сообщили в субботу на сайте российского правительства, накануне подписано соответствующее распоряжение. При условии, что поездка оплачивалась по карте «Мир», владельцу будет возвращено 20% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Деньги поступают на карту уже на пятый день после начала путешествия.
С 18 марта начал действовать второй этап программы кешбэка и продлится до конца 2021 года. В прошлом году россиянам, участвовавшим в программе, вернули около 4 миллиардов рублей.