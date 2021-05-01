Новые жертвы коронавируса: Кто умер за сутки на 1 мая в Новосибирской области
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Новые жертвы коронавируса: Кто умер за сутки на 1 мая в Новосибирской области

5:19:265/1/2021Фото: Public Domain Pictures
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Число заболевших с начала пандемии составляет 41 178 человек, из которых 2485 — дети.

Данные о ситуации с коронавирусом в регионе не позволяют снять ограничения
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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За последние 24 часа поступили новые данные оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области. За сутки стало известно о 78 новых случаях заражений в регионе.

Теперь число заболевших с начала пандемии составляет 41 178 человек, из которых 2485 — дети. Выписаны за сутки 41 пациент с выздоровлением, с начала ведения статистики это 37 830 человек.

4 летальных исхода зафиксированы за последние 24 часа — женщина в возрасте 72 лет и мужчины — 79, 69 и 38 лет. Смерть от коронавируса в регионе за пандемию достигла показателя 1758.

В настоящее время в медицинских учреждениях находятся 1194 пациента с диагнозом COVID-19 или подозрением на него, среди помещенных в стационары 10 детей. В реанимации помещены 56 пациентов, 13 из которых находятся под аппаратами ИВЛ.

Число тестов, сделанных в регионе - 1 522 017, в медучреждения с симптомами ОРВИ обратилось 1354 человека.

Как уже сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в регионе отменены все массовые мероприятия на майские праздники в связи с ростом новых случаев коронавирусной инфекции.

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вируспациентыИВЛ
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