Пасха мертвых 2021: когда дата в 2021 году? И что делают в этот день?

Появление самого названия Пасха мертвых произошло еще с языческих времен. Славяне считали что весной, когда пробуждается природа, просыпаются и умершие, похороненные в земле, и их души приходят на землю, чтобы отпраздновать весну вместе с живыми родными. После крещения Руси языческие символы и праздники стали вытесняться православными обычаями и обрядами.
Поскольку всегда весной после православной Пасхи, на 9 день после ее празднования, тоже отмечается самый крупный родительский день - Радоница, то эти два праздника переплелись между собой своими обычаями и традициями.
Церковные традиции
В этот день, а в 2021 году он выпадает на 11 мая, принято молиться за умерших и посещать кладбища. Положено с утра побывать на поминальной службе, или прийти в храм вечером и подать записку с именами ваших умерших, чтобы утром их имена упомянули в молитве. На службе ставятся свечи за упокой. На специальный панихидный стол модно принести поминальные продукты для малоимущих. Так вы сделаете доброе дело и помянете ваших умерших.
После службы можно раздать милостыню и ехать на могилки к вашим умершим родным и близким. На кладбище, по церковным традициям, положено навести порядок, можно зажечь свечу, помолиться. Устраивать поминальные трапезы категорически запрещается, как и приносить на могилы еду. алкоголь и сигареты. Если вы хотите, чтобы кроме вас еще кто-то помянул ваших покойных, можно раздать их бедным у храма, назвав имена умерших и попросить их помолиться о них.
Но многие традиции на Радоницу пришли от славян-язычников и тоже имеют место быть.
Так. например, считается, что на кладбище нужно идти той дорогой, которой покойника везли на кладбище, чтобы души родных могли найти дорогу домой.
На Пасху мертвых принято на могилы приносить желтые и зеленые яйца, окрашенные в Пасху.
В доме, где устраивается поминальная трапеза, ставятся дополнительные стулья и приборы - для душ умерших.
Также было принято топить баню в этот день и оставлять там чистую одежду. Считается, что души умерших в этот день посещают свои любимые места и захотят погреться в бане. После этого дня сутки нельзя было заходить в баню.
Запрещено на Радоницу плакать. Хоть это и поминальный день, но принято в этот праздник радоваться за души умерших, поскольку они находятся в лучшем мире и находятся ближе к Богу.