Дочь Ефремова окончательно решила стать мужчиной и назвала срок
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Дочь Ефремова окончательно решила стать мужчиной и назвала срок

6:12:385/1/2021Фото: aem_tillmari/instagram.com
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20-летняя Анна-Мария попросила называть себя Сергеем и сообщила о возрасте полного перехода в мужскую сущность.

О своем мужском начале заявила дочь Михаила Ефремова

Информация о том, что дочь актера Михаила Ефремова хочет поменять пол, ввергла в шок большую часть российской общественности.

На кардинальные меры Анна-Мария решится в возрасте 25 лет, передает Premier. Речь об операции не идет, тут более важны соблюдения формальностей — замена документов и так далее.

"Мне часто говорят, что я наиграюсь, рожу себе ребёночка, найду мужа с большим членом и у меня будет прекрасная традиционная семья. Но проблема в том, что все 19 лет моей жизни мне хочется улыбнуться при этих словах и каждый раз поспорить с человеком на бутылку вискаря. Потому что ничего не изменится!" — уверена 20-летняя дочь актера.

В марте, после резонансных событий из-за аварии актера Ефремова, его дочь объявила, что стала мужчиной и не желает, чтобы к ней обращались как к девушке. По ее словам, в кругу друзей она носит имя Аэм Тилмари. Но сейчас просит называть себя Сергеем.

Ранее стало известно о том, что Ефремова обвинила свою мать — Наталью Качалину в постоянных побоях и пьянстве, которое привело к разрушению семьи.

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трансгендердочь актера
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От редакции

Что ждет девушку в будущем?

    Гость, 1 мая 2021 6:55:46
    "Ранее стало известно о том, что Ефремова обвинила свою мать — Наталью Качалину в постоянных побоях и пьянстве, которое привело к разрушению семьи."
    Ну, батя-то трезвенник непорочный!
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    Аноним, 1 мая 2021 7:31:36
    батя много пил, различные отклонения у детей алкоголиков частое явления, но такое.....тут пахнет самопальным шнапсом очень низкого качества.
    7
    2
    Ответить
    Аноним, 1 мая 2021 8:00:07
    Ну хоть кто-то в семье станет мужиком. Нормальный такой поступок для мацквы.
    6
    0
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    Аноним, 1 мая 2021 10:43:45
    НВР:
    Что ждет - военкомат её ждет, бессонные ночи в карауле, наряды вне очереди, казарменное хулиганство, общественная баня, маршброски в химзащите и много других плюшек.
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    0
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    Аноним, 2 мая 2021 12:03:21
    А она в РФ что-ли? Вряд ли. Дети бомонда тут не живут.
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    0
    немо, 1 мая 2021 10:47:05
    яблоко от яблони.....
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    0
    Ответить
    Аноним, 2 мая 2021 6:15:21
    Два дебила это сила,
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