Дочь Ефремова окончательно решила стать мужчиной и назвала срок

Информация о том, что дочь актера Михаила Ефремова хочет поменять пол, ввергла в шок большую часть российской общественности.
На кардинальные меры Анна-Мария решится в возрасте 25 лет, передает Premier. Речь об операции не идет, тут более важны соблюдения формальностей — замена документов и так далее.
"Мне часто говорят, что я наиграюсь, рожу себе ребёночка, найду мужа с большим членом и у меня будет прекрасная традиционная семья. Но проблема в том, что все 19 лет моей жизни мне хочется улыбнуться при этих словах и каждый раз поспорить с человеком на бутылку вискаря. Потому что ничего не изменится!" — уверена 20-летняя дочь актера.
В марте, после резонансных событий из-за аварии актера Ефремова, его дочь объявила, что стала мужчиной и не желает, чтобы к ней обращались как к девушке. По ее словам, в кругу друзей она носит имя Аэм Тилмари. Но сейчас просит называть себя Сергеем.
Ранее стало известно о том, что Ефремова обвинила свою мать — Наталью Качалину в постоянных побоях и пьянстве, которое привело к разрушению семьи.
Ну, батя-то трезвенник непорочный!
Что ждет - военкомат её ждет, бессонные ночи в карауле, наряды вне очереди, казарменное хулиганство, общественная баня, маршброски в химзащите и много других плюшек.