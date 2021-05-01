Траур по 5 погибшим в ДТП девочкам объявили в Волгоградской области. Их семьям выплатят по 1 млн рублей
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Траур по 5 погибшим в ДТП девочкам объявили в Волгоградской области. Их семьям выплатят по 1 млн рублей

5:57:245/1/2021Фото: ГИБДД
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Одновременно администрации Волгограда поручено провести проверку законности выезда детей на соревнования.

В Волгоградской области объявили траур по погибшим в ДТП на Ставрополье

3 мая в Волгоградской области объявлен днем траура. Такое решение губернатор региона Андрей Бочаров принял 1 мая после  трагического ДТП на Ставрополье, сообщается на сайте регионального правительства. Глава региона выразил от имени жителей глубокие соболезнования всем семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 30 апреля при столкновении КамАЗа с микроавтобусом погибли 5 детей, 9 госпитализированы. Автобус вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. Легковой автомобиль шел на обгон и задел фуру, которая при маневре перевернулась, раздавив микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с юными баскетболистками в возрасте 12-14 лет.

На экстренном совещании волгоградского правительства по случаю трагедии Бочаров заявил о выплатах семьям погибших и пострадавших детей - воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва №2 Волгограда. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, семьи пострадавших детей - по 200 тыс. рублей.

"Дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести - по 200 тыс. рублей. При необходимости будут представлены другие формы поддержки в рамках действующего законодательства", - подчеркнул губернатор.

В случае необходимости и при наличии медпоказаний для транспортировки детей будет организован их перевод в профильные московские клиники.

"В настоящее время в числе пострадавших 13 человек, из них девять детей. Три жителя Волгоградской области, в том числе один ребенок, госпитализированы в Грачевскую ЦРБ Ставропольского края, по данным врачей, их жизни ничего не угрожает. Девять жителей региона, среди которых восемь детей, эвакуированы в Ставрополь, из них трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии, двое детей - в тяжелом состоянии, трое детей - в состоянии средней степени тяжести", - доложили губернатору на совещании.

Одновременно администрации Волгограда поручено провести проверку законности выезда детей на соревнования. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели детей.

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От редакции

Соболезнуем

    венгерка , 1 мая 2021 10:43:53
    Ох и благодетели же! Миллион, ох как "ценна" жизнь человека в рфии...
    Ну всё же дешевле чем расширять трассы
    1
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    Ответить

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