Пляж в Калифорнии очень похож на пляж Бердска: но есть несколько кардинальных отличий
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Пляж в Калифорнии очень похож на пляж Бердска: но есть несколько кардинальных отличий

8:12:125/1/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Одно отличие - если долго стоит жара, то вода становится достаточно теплой, и на пляжах появляются акулы. Хищников отслеживают с вертолетов и кораблей, жителям приходит смс-оповещение - осторожно, акулы!

Пляж утром чистят и "расчесывают"

Уже через месяц лето. Синоптики обещают жаркую погоду. Бердску повезло - у нас есть море. И река.
Сегодня. 1 мая, “Курьер. Среда. Бердск” отправляется на пляж. Пока в нашем городе не пляжная погода, посмотрим, как выглядит пляж в Калифорнии, в городе Сан-Диего. Это город такой же как Новосибирск по количеству жителей, есть рядом такие же города как Бердск. Тихий океан прогревается плохо, температура воды такая же, как в Обском море, даже в жару. Одно отличие - если долго стоит жара, то вода становится достаточно теплой, и на пляжах появляются акулы. Хищников отслеживают с вертолетов и кораблей, жителям приходит смс-оповещение - осторожно, акулы! На пляжах дежурят полицейские, предупреждающие об опасности. Любители сёрфинга так же, как у нас прячутся от полицейских и выходят в океан, - ловить волну. Бесстрашные ребята, как наши рыбаки на тонком льду. Какие могут быть акулы, когда идут долгожданные волны. Сёрферов вылавливают катера и полиция на берегу. Ну или акула.

В остальном пляж, как наш бердский. Родители с детьми, компании студентов, отпускники. Люди ничем не отличаются. Ходят вдоль берега, плавают. Есть правила, которые принято соблюдать на пляже - там не курят, никто, совсем. Не принято. Там не жарят на мангале сосиски. Не жгут костры. Еду приносят с собой, всю упаковку уносят в мусорный контейнер. Контейнеров очень много на входе на пляж. Пляжи все бесплатные. Работает прокат всего, что пожелаешь, работают бары, где можно напиться как следует, но это всё за чертой пляжа. Некоторые и приезжают “на пляж” и не выходят из бара. Но на самом пляже пьяных компаний нет. Не принято.

Машин на пляже быть не может, наверное люди даже не поймут, как можно выехать на песок и помыть машину. Играют на пляже в волейбол, как у нас, кое- где натянуты сетки, есть баскетбольные кольца. Бывает на пляж океан выбрасывает прибоем водоросли, они сильно воняют рыбой. Их собирают и вывозят коммунальные службы города.

Припарковать машину возле пляжа непросто, особенно если искать бесплатную парковку. Все близлежащие улицы в сезон заставлены машинами, но всё равно дома в районе пляжей очень дорогие. Здесь снимали известный фильм “В джазе только девушки”. Отель, где жили музыканты оркестра, до сих пор существует и работает.

На пляже почти всегда дует очень сильный и часто ледяной ветер с океана, а солнце очень жаркое и палит беспощадно. Не курорт, хотя считается курортом. Как и наш Бердск.

Пустынный пляж утром

Волны Тихого океана

Нельзя нырять - предупреждение на пирсе

Всё как у нас на пляже Звезда - и такая же холодная вода

Тихий океан холодный, сильно не поплаваешь

Городской пляж Сан-Диего, город -миллионник, как Новосибирск

Люди загорают

Баки для мусора, курить на пляже запрещено

Если смотреть с горы на дикий пляж

Заграждение обозначено

Опасно!

Напоминает пляж на конечной остановке "тройки" в Бердске

Мусорить не принято совсем

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От редакции

На каких пляжах бывали вы?

    АнтиЯ, 1 мая 2021 9:01:39
    но есть несколько кардинальных отличий......
    Он в Калифорнии))))
    3
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    Гость, 2 мая 2021 10:37:53
    А где там на пляже дома прокуроров, генералов и депутатов? За забором с охраной. ЧО не сфоткали?
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