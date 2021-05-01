Лунный календарь покупок: Когда прятать деньги, а когда можно тратить май 2021

Всем людям хочется, чтобы денег всегда на все хватало, чтобы не возникало проблем и затруднений. Улучшим финансовые потоки могут помочь лунные календари. Есть в нем указания на то, когда можно тратить деньги, когда не стоит. Когда лучше копить и открывать счета, когда отдавать долги.
Сверяйтесь с благоприятными датами и регулируйте вашу денежную энергетику.
1, 9, 24, 31 мая - Это самые благоприятные дни для любых финансовых операций.
2 мая - День хорош для мелких покупок. Можно вкладывать деньги, но только в те проекты, в которых вы на 100% уверены.
5 мая - день благоприятен для биржевых сделок и игры в лотерею.
8 мая -Хороший день для любых финансовых операций.
12, 16 мая - Сегодня можно делать только те покупки, которые вы давно планировали. Можно оформлять кредиты, если денег не хватает, поскольку покупки полностью оправдают себя.
14, 20, 25 мая - День хорош для инвестирования средств в любые проекты, кроме финансовых пирамид.
21 мая - Хороший день для денежных переводов.
28 мая - День хорош для мелких покупок и оформления кредитов.