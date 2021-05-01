Пасха 2021: что обязательно нужно сделать 2 мая, чтобы жизнь наладилась

Православная Пасха отмечается 2 мая 2021 года. Этот праздник является самым главным и значимым для всех христиан.
Главные традицииСамое главное, что вы должны сделать, если считаете себя верующим человеком - это пойти на праздничное пасхальное богослужение. Это очень красивая служба, на которой все словно энергетически напитываются внутренним светом и радостью. Несмотря на то, что идет она почти всю ночь, люди не устают и еще никто не пожалел, что побывал на службе.
С собой на богослужение прихожане берут пасхальные корзины с продуктами для освящения, в которые кладут куличи, крашеные к празднику яйца, кагор, конфеты, печенье, угощения для пасхального стола, четверговую соль.
Сразу после службы принято разговляться. Впервые после великого поста разрешено вкусить продукты животного происхождения, поэтому прихожане прям в храмах начинают разговений яйцами и куличами, поздравляя друг-друга словами "Христос Воскресе!" и "Воистину Воскресе!".
По возвращении домой накрывают праздничные столы, все приступают к основной пасхальной трапезе. За праздничным столом уже можно есть мясные блюда и выпить красное вино, обычно это кагор. Не принято на Пасху готовить рыбные блюда, но и они не запрещены.
Поскольку все очень долго воздерживались во время поста, разговение должно быть постепенным, чтобы организм не испытывал шок. Кушайте в небольших количествах.
Праздник обязательно полагается проводить весело и широко, в этот день ни в коем случае нельзя грустить, плакать, устраивать поминки и ходить на кладбище.
Что еще можно сделать?Пасха, как самый великий праздник, всегда воспринималась людьми так, что в эти дни добро и светлая энергетика витает в воздухе, небеса открыты для просьб людей и многие нужды и желания людей сбываются.
Для того, чтобы забеременеть женщины при накрывании стола ставили на стол еще одно маленькое блюдце и ставили на него маленький кулич, приговаривая: "Этот кулич для малыша".
Если проснуться в праздник Пасхи до рассвета и дождаться его - весь год с вами будет удача. Если вы еще и проводите глазами закат , то усилите свою энергетику.
Чтобы удача была в делах, на Пасху нужно покормить птичек крошками от кулича.