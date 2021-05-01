Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя в Москве 1 мая 2021: точное время прямой трансляции

В Светлую Пасхальную ночь с 1 на 2 мая 2021 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщает сайт патриархии.
На телеканалах «Первый», «Россия 1» и «Спас» будет осуществляться прямая трансляция Патриаршего богослужения.
При технической поддержке телеканала «Спас» Патриаршее богослужение будет транслироваться на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.
Перед началом богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви в прямом эфире поздравит телезрителей с праздником Светлого Христова Воскресения.
Начало трансляции в 23.30.