Путин объявил выходные: но мы работаем даже 1 мая - совести нет!

Путин объявил выходные. А у нас даже сегодня рабочий день. Ладно бы 3-4 мая работать, тут никто не против. Но даже 1 мая нет выходного! Совести нет. Работа такая вредная, ещё и праздники забирают.
От редакции: автор назвала компанию. Но мы не готовы публиковать без подтверждения факта.
путин хороший, бояре плохие
Работаете на дядю - он и барин. Бизнес в России свободен
Предприниматель не грабит страну
Есть те кто не отдыхает и это нормально: пожарные, полиция, скорая, аварийные службы и прочие. Это все госсектор и бюджетники.
Устроить всем выходной хотите? Головой бы думали хоть немного....
Слышу дикий смех!
так скажите где работаете то?
Что за тайну навели на пустом месте?
1 мая работали? Что это у вас за компания такая работящая?
Да все работают со вторника. Дураков то нет. Кому хочется отдыхать - тот увольняется и отдыхает сколько угодно
Вы то сами, курьер-среда, даже по ночам работаете, не говоря уже о 1 мая. Платят вам двойную зарплату то?
а мы работали 1 мая и никто нам не платил ничего
А предпринимателю - если не работать, чем заплату платить? Пусть ВВП с товарищами отдохнуть за наш счет, им можно.