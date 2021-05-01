Путин объявил выходные: но мы работаем даже 1 мая - совести нет!
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Путин объявил выходные: но мы работаем даже 1 мая - совести нет!

10:22:565/1/2021
0

Работа такая вредная, ещё и праздники забирают. 

Кто-то будет работать и 2 мая

Путин объявил выходные. А у нас даже сегодня рабочий день. Ладно бы 3-4 мая работать, тут никто не против. Но даже 1 мая нет выходного! Совести нет. Работа такая вредная, ещё и праздники забирают.

От редакции: автор назвала компанию. Но мы не готовы публиковать без подтверждения факта.

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работа в майские праздники
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От редакции

А вы все 10 дней отдыхаете?

    Аноним, 1 мая 2021 10:35:05
    ну да
    путин хороший, бояре плохие
    9
    2
    Ответить
    Аноним, 1 мая 2021 11:25:26
    Все просто: те кто работает на государство - отдыхают.
    Работаете на дядю - он и барин. Бизнес в России свободен
    13
    3
    Ответить
    Аноним, 2 мая 2021 6:37:10
    Кто Вам сказал,что госслужба отдыхает? Не отдыхаем мы,с 4 мая уже на работу!
    17
    1
    Я не Я, 2 мая 2021 8:18:16
    лучше уж на предпринимателя работать, чем на Миллера,Сечина,Роттенбергов.
    Предприниматель не грабит страну
    7
    6
    Аноним, 2 мая 2021 9:17:57
    Гос.служащие работают. Так что отдыхает только наше правительство и путин
    5
    12
    Аноним, 2 мая 2021 9:20:32
    "Кто Вам сказал,что госслужба отдыхает?"
    Есть те кто не отдыхает и это нормально: пожарные, полиция, скорая, аварийные службы и прочие. Это все госсектор и бюджетники.
    Устроить всем выходной хотите? Головой бы думали хоть немного....
    7
    2
    Аноним, 2 мая 2021 9:21:00
    "Предприниматель не грабит страну"
    Слышу дикий смех!
    8
    20
    Аноним, 2 мая 2021 10:38:35
    Аноним, 2 мая 2021 09:20 а где написано,что хотим отдыха для этих служб? Мы работаем в госслужбе,но нам отдыхать не дали,хотя к этим действительно важным службам не относимся.
    3
    1
    Аноним, 2 мая 2021 12:05:38
    Аноним, 2 мая 2021 10:38,
    так скажите где работаете то?
    Что за тайну навели на пустом месте?
    1
    3
    Аноним, 2 мая 2021 2:43:45
    Школа тоже учится 3,4, а вот соседняя- нет.
    1
    0
    Ответить
    Аноним, 2 мая 2021 5:58:14
    Мы-то же работали но за двойную плату, ещё 9 мая предстоит такой аттракцион невиданной щедрости.
    1
    1
    Ответить
    Аноним, 2 мая 2021 9:23:02
    НВР:
    1 мая работали? Что это у вас за компания такая работящая?
    8
    1
    Я не Я, 2 мая 2021 8:17:08
    не нравится Россия,вали в США (сарказм)
    6
    3
    Ответить
    Психиатр, 2 мая 2021 12:29:14
    Я не Я, Ты точно не Ты.)) Не в себе.
    1
    2
    Аноним, 2 мая 2021 9:20:17
    1, 2, 3 отдыхаем, потом с большим удовольствием на работу. Кто 10 дней отдыхает - флаг им в руки.
    20
    0
    Ответить
    Аноним, 2 мая 2021 9:22:04
    НВР:
    Да все работают со вторника. Дураков то нет. Кому хочется отдыхать - тот увольняется и отдыхает сколько угодно
    23
    0
    Ответить
    Аноним, 2 мая 2021 9:25:17
    НВР:
    Вы то сами, курьер-среда, даже по ночам работаете, не говоря уже о 1 мая. Платят вам двойную зарплату то?
    22
    0
    Ответить
    Аноним, 2 мая 2021 10:51:47
    а в ответ - тишина. им наверное вообще не сказали, что есть такая категория как зарплата. сейчас разбираются
    14
    0
    Аноним, 2 мая 2021 11:13:06
    Смеётесь? Если Путин сказал отдыхать - они назло будут работать. Они же всё делают наперекор власти и чтобы палки в колёса.
    10
    4
    Аноним, 2 мая 2021 11:16:22
    должны платить. по закону за работу в субботу и воскресенье всегда двойную платят. 3-4-5-6, это в принципе обычные дни и тут люди сами решают - работать или нет. кто не хочет работать - может отпуск оформить. или уволиться. а за субботу-воскресенье двойную всегда платят
    5
    0
    Аноним, 2 мая 2021 10:13:03
    НВР:
    а мы работали 1 мая и никто нам не платил ничего
    5
    3
    Ответить
    Аноним, 2 мая 2021 10:22:44
    что за конторка у вас?
    5
    0
    Аноним, 2 мая 2021 10:32:09
    типография харменс возле колорлона.
    2
    14
    Аноним, 2 мая 2021 10:50:40
    так вы нашли где работать!
    13
    0
    Аноним, 2 мая 2021 10:59:30
    кто не доволен, что 1 мая в харменс на работу вышел - ну и валите. сказали бы спасибо, что работа есть. сейчас работа - редкое удовольствие. когда есть - тогда и работать надо.
    4
    11
    Аноним, 2 мая 2021 11:10:39
    мы готовы работать. просто вы, админисрация харменса, смены переделываете как хотите. у меня была смена 1,5 суток. это нормально? я 1,5 суток домой не ходила. другие не вышли, а я отдувайся за них. а у меня планы были!
    10
    1
    Аноним, 2 мая 2021 11:24:07
    работать 1,5 суток это жесточайшее нарушение законодательства. так нельзя! от этого люди умирают. не говоря уже о том, что их производительность равна нулю
    8
    1
    Аноним, 2 мая 2021 11:31:39
    о чём вы говорите? где законодательство, а где - хАРМЕНС?
    4
    1
    Аноним, 2 мая 2021 11:36:16
    кому нужен закон - идите работать в прокуратуру. а кому работа нужна - те приходите в харменс к нам работать
    0
    6
    Аноним, 2 мая 2021 12:16:35
    Не врите. У вас была возможность не работать 1,5 суток. Вам об этом сказали!
    2
    1
    Аноним, 2 мая 2021 10:20:01
    тут ищёшь как бы на работу устроится, а они всё про отдых. работать охота!
    23
    0
    Ответить
    Пилот, 2 мая 2021 11:05:42
    Кто не дает - вольному воля! Можете не работать постоянно - флаг в руки.
    А предпринимателю - если не работать, чем заплату платить? Пусть ВВП с товарищами отдохнуть за наш счет, им можно.
    12
    0
    Ответить
    Аноним, 2 мая 2021 11:25:46
    кто работает - молодец. кто ленится - дурачок. кто не хочет работать - зачем вам ждать указ Путина? увольняйтесь и вперёд!
    7
    1
    Ответить

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