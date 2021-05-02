С Пасхой 2021! Красивые открытки и пожелания с надеждой в стихах на 2 мая

Великий праздник, дар небес!
Христос Воскрес! Христос воскрес!
Повсюду колокольный звон,
Благую весть разносит он.
Пусть в мире царствует добро,
В сердцах у всех живет оно.
И в этот светлый день счастливый
Пусть души будут все красивы.
Простите всех, благословите,
Кагор пасхальный пригубите.
Пусть радость будет в доме вашем,
И от любви мир станет краше.
Светлой Пасхи! Счастья, света,
Солнца ясного рассвета,
Тишины в душе, в сердцах,
Мира и любви в домах.
Мы желаем христианам
Новой жизни без обмана,
Без болезней, зла и бед,
Бога выполнять Завет.
«С Пасхой!» — слышится с небес:
Бог воистину воскрес!
Пожелать хочу на Пасху
Я тепла родных сердец,
Радости большой, уюта,
Счастья, ведь Христос воскрес!
Бережет тебя пусть Ангел,
Укрывает от невзгод.
Пусть все то, о чем мечтаешь,
Очень скоро в жизнь придет!
Пусть этот праздник Светлой Пасхи
Согреет миром и добром.
Пусть будут все всегда здоровы,
А остальное всё пройдем.
В день Воскресения Господня
Поверьте в силу всех чудес.
Для исполнения желаний
Пусть упадет звезда с небес.
С днем светлой Пасхи вас сердечно поздравляем!
Здоровья крепкого и радости желаем,
Любви и счастья, мира и добра,
Пусть вера освещает души и сердца.
И пусть летят слова до самых, до небес:
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru