Поздравление с Пасхой и великолепные открытки на 2 мая от дизайнера

Прими с душой поздравления
В день солнечной Пасхи,
Сегодня ярче сияют
Для нас привычные краски.
Невиданным счастьем воскреснет весна —
Желаю тебе самых верных решений,
И если удача ещё не пришла,
Ты в скором жди радостных лишь изменений!
И в день, что так светел для наших сердец,
Ты старайся делиться улыбкой побольше.
Пусть исчезнут проблемы твои наконец,
А с ними уйдёт следом прочь и грусть тоже!
С Пасхой светлой! Благодати
Всем живущим на земле.
Пусть любви и счастья хватит
На ближайших двести лет.
Веры, радости, надежды
В праздник я желаю вам.
Мирным, кротким, безмятежным
Пускай душевный будет храм.
Поздравляю с Пасхой
С Великодним днем,
Пусть мир, добро и радость
Ваш наполнит дом.
Пусть в сердце крепнет вера,
В душе любовь живет,
Христово воскрешение
Надежду нам дает.
Пусть колокольный звон
Тает в небесах,
Пусть любовь Всевышнего
Живет в наших сердцах.
С днем Пасхальным поздравляю
От души желаю я:
Пусть на праздник соберутся
Близкие, друзья, семья!
Пусть Господь благословляет
От земли и до небес.
И молитву принимает:
«С праздником, Христос Воскрес!»
Пусть услышит и поможет,
Мудрой мыслью наградит.
И от всех напастей трудных
Вас надежно защитит!
Пасха светлая настала,
И звонят колокола,
Пожелаю, жизнь чтоб стала
Полной света и тепла!
Иисус пусть высшей силой
Нас убережёт от бед,
Вера чтоб в сердцах царила,
Наложив на грусть запрет!
Источник: pozdravok.ru