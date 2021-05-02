Поздравление с Пасхой и великолепные открытки на 2 мая от дизайнера
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Поздравление с Пасхой и великолепные открытки на 2 мая от дизайнера

9:40:165/2/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Удивительный и светлый праздник Светлого Христова Воскресения отмечается 2 мая 2021 года! Поздравьте родных!

Светлая Пасха

Прими с душой поздравления
В день солнечной Пасхи,
Сегодня ярче сияют
Для нас привычные краски.

Невиданным счастьем воскреснет весна —
Желаю тебе самых верных решений,
И если удача ещё не пришла,
Ты в скором жди радостных лишь изменений!

И в день, что так светел для наших сердец,
Ты старайся делиться улыбкой побольше.
Пусть исчезнут проблемы твои наконец,
А с ними уйдёт следом прочь и грусть тоже!

Светлая Пасха

С Пасхой светлой! Благодати
Всем живущим на земле.
Пусть любви и счастья хватит
На ближайших двести лет.

Веры, радости, надежды
В праздник я желаю вам.
Мирным, кротким, безмятежным
Пускай душевный будет храм.

Светлая Пасха

Поздравляю с Пасхой
С Великодним днем,
Пусть мир, добро и радость
Ваш наполнит дом.

Пусть в сердце крепнет вера,
В душе любовь живет,
Христово воскрешение
Надежду нам дает.

Пусть колокольный звон
Тает в небесах,
Пусть любовь Всевышнего
Живет в наших сердцах.

Светлая Пасха

С днем Пасхальным поздравляю
От души желаю я:
Пусть на праздник соберутся
Близкие, друзья, семья!
Пусть Господь благословляет
От земли и до небес.
И молитву принимает:
«С праздником, Христос Воскрес!»
Пусть услышит и поможет,
Мудрой мыслью наградит.
И от всех напастей трудных
Вас надежно защитит!

Светлая Пасха

Пасха светлая настала,
И звонят колокола,
Пожелаю, жизнь чтоб стала
Полной света и тепла!

Иисус пусть высшей силой
Нас убережёт от бед,
Вера чтоб в сердцах царила,
Наложив на грусть запрет!

Источник: pozdravok.ru

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