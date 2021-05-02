С Днем кондитера открытки самые красивые на 3 мая и чудесные поздравления
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С Днем кондитера открытки самые красивые на 3 мая и чудесные поздравления

10:20:275/2/2021Фото: fresh-cards
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3 мая ежегодно отмечается День кондитера.

День кондитера

Сладких дней как шоколадка,
Или как клубничный торт,
Пусть проходят будни гладко,
И во всех делах везёт!

Нет кондитера прекрасней,
Создаёшь ты чудеса,
Пусть любовь, добро и счастье
Тебе дарят небеса!

День кондитера

С Днем кондитера позвольте
От души поздравить вас,
В деле вы бесспорный профи,
Вы в десертах просто ас.

Вдохновения вам желаю,
Новых вкусных вам затей,
Сладкой жизни и прекрасной,
Фантастических идей.

День кондитера

С Днем кондитера сегодня
Поздравляю мастеров,
Каждый будет пусть успешен,
Вдохновен, всегда здоров.

Сладкое искусство ваше,
Пусть несет лишь позитив,
Проявлять желаю в деле
Творчество и креатив.

Пусть фантазия бушует,
В сфере сахарных идей,
Шоколадных, мармеладных
Я желаю вам затей.

День кондитера

Шедевры сладкие творить
Умеешь ты, ведь ты эксперт!
Приятно может удивить
Любой твой вкусненький десерт!

Твои пирожные шикарны,
И торты дарят наслаждение!
Тебе все очень благодарны
За эти сладкие творения!

Прошу тебя, всегда твори,
Люби родное сердцу дело,
И только радость всем дари,
Чтобы душа от счастья пела!

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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