С Днем кондитера открытки самые красивые на 3 мая и чудесные поздравления

Сладких дней как шоколадка,
Или как клубничный торт,
Пусть проходят будни гладко,
И во всех делах везёт!
Нет кондитера прекрасней,
Создаёшь ты чудеса,
Пусть любовь, добро и счастье
Тебе дарят небеса!
С Днем кондитера позвольте
От души поздравить вас,
В деле вы бесспорный профи,
Вы в десертах просто ас.
Вдохновения вам желаю,
Новых вкусных вам затей,
Сладкой жизни и прекрасной,
Фантастических идей.
С Днем кондитера сегодня
Поздравляю мастеров,
Каждый будет пусть успешен,
Вдохновен, всегда здоров.
Сладкое искусство ваше,
Пусть несет лишь позитив,
Проявлять желаю в деле
Творчество и креатив.
Пусть фантазия бушует,
В сфере сахарных идей,
Шоколадных, мармеладных
Я желаю вам затей.
Шедевры сладкие творить
Умеешь ты, ведь ты эксперт!
Приятно может удивить
Любой твой вкусненький десерт!
Твои пирожные шикарны,
И торты дарят наслаждение!
Тебе все очень благодарны
За эти сладкие творения!
Прошу тебя, всегда твори,
Люби родное сердцу дело,
И только радость всем дари,
Чтобы душа от счастья пела!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru