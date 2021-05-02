С Днем памяти Блаженной Матроны Московской красивые поздравления в стихах на 2 мая

Ещё в утробе она была не желанной,
В приют хотели сдать, когда родиться,
Но Господом был послан сон её матери,
Предстала девочка пред ней слепой белой птицей.
Сегодня день Матроны Блаженной, поздравляем,
Самой святой её не зря считаем,
Перед иконою усердно помолись,
И навсегда от недуга исцелись.
***
Матрона Московская была полностью слепая,
В 16 лет перестала ходить,
Но людей своим даром исцеляла,
И могла беду предупредить.
В Матроны святой, примите поздравленья,
Пусть в душах от грехов наступит исцеленье,
Дай Бог здоровья вам, счастья и добра,
Чтоб стороною обходила вас всегда беда.
***
Этот дар от Господа Матрона получила,
Слепой, она людей лечила,
Будущее предсказывала всегда,
Справедливой и святой была она.
Сегодня день Матроны Блаженной, поздравляем,
С чистой совестью жить желаем,
Пускай везёт всем во всём, всегда,
Всех благ вам, радости, здоровья и добра.
***
Звенят в церквах колокола,
Матроны Московской сегодня день,
С молитвой обращаются люди к святой всегда,
Чтоб исцелила, и отвела смятенья тень.
От всей души вас с светлым праздником поздравляем,
Долгой и счастливой жизни желаем,
Пусть путь ваш освещает счастливая звезда,
Пускай Господь от бед хранит всегда.
***
От рождения Матрона была слепой,
Не умела ни читать, ни писать,
Но Господь подарил ей дар иной,
Могла она молитвами людей исцелять.
Святой Матрону Московскую называем,
И праздник в её честь отмечаем,
Желаем всем, исцелится от греха,
Чтоб жизнь была чиста, как родниковая вода.
***
Святая Матрона, ты для всех больных утешение,
Раньше к тебе шли, чтоб получить благословение!
Теперь же к мощам твоим все преклонить колени идут,
И исцеления духовного и физическое у тебя обретут,
Но и над собой надо проделать немалую работу,
Не оставлять поход в церковь лишь на субботу!
О душе надо заботится и непрестанно трудиться,
Чтобы в жизни чудо и у Вас могло бы случиться!
Источник: azbyka.ru, pozdravik.ru