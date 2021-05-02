На Всемирный день свободы печати открытки на 3 мая и красивые поздравления

Как хорошо, что могут журналисты
Все свои мысли вольно излагать,
Мы поздравляем в этот день прекрасный
Всех тех, кто за свободную печать,
Свобода слова, честность и правдивость
Важны для нас, как воздух и вода,
Пускай уйдут запреты и преграды,
Свободе мыслей скажем дружно «Да!»
Хочу друзья поздравить Вас,
С всемирным днем свободы и печати.
И пожелать успеха в добрый час,
И чтоб всегда удача была кстати.
Чтоб нам дышалось вольно и легко,
И сердце никогда не унывало,
В мечтах чтоб улетало далеко,
Всегда любило, верило, мечтало.
Печать свободной быть должна
И это данный праздник подтверждает.
От всей души сегодня с ним тебя
Я горячо и громко поздравляю!
Пусть знает каждый журналист,
Что он свободен в утвержденьях.
И каждый пусть газетный лист
Свободен будет от сомненья.
Поздравляю нынче я
Тружеников славных.
За свободу слова наших
Воинов отважных.
Вам спасибо за работу,
Факты достоверные.
Сведения в печать даете
Непременно верные.
«Так держать», — скажу сегодня,
Славных репортажей.
Кто еще нам, как не пресса
Правду всю расскажет.
Свобода печати — особая тема,
Цензура коварна, что тут сказать,
Желаю сегодня лишь то, что правдиво,
В изданиях смелых вам только читать.
Пусть будут статьи, интервью интересны,
Боритесь за право быть в курсе всего,
Печатают пусть то, что актуально,
Не будет пусть лишнего совсем ничего.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru