Картинки с Пасхой и очаровательные поздравления в стихах 2 мая 2021 года
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Картинки с Пасхой и очаровательные поздравления в стихах 2 мая 2021 года

11:20:005/2/2021Фото: otkritki2
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Пасха - самый главный праздник православных - отмечается 2 мая 2021 года.

Светлая Пасха

С Воскресением Христовым!
Пусть пребудет свет в душе.
Громким колокольным звоном
Весть несется по земле.

В праздник светлый поздравляем,
Пусть наполнит дом любовь.
Крепкой веры пожелаем,
Что спасает вновь и вновь.

Светлая Пасха

Желаем счастья и добра,
Со светлой Пасхой поздравляем!
Пускай наполнится душа
Любовью, светом и моралью!

Огонь святой низвергнет зло,
В сердцах людей зажжет надежду,
Что время светлое пришло,
И мир уже не будет прежним.

Светлая Пасха

Воскрес Христос! Желаю счастья,
Большой и искренней любви!
Пусть будет все у вас прекрасно,
Сердца безгрешны и чисты.

Достаток в доме, процветание,
Большая, дружная семья,
Уют, тепло и понимание,
Душа свободна и чиста.

Светлая Пасха

Христос воистину воскрес!
Святая Пасха – на пороге.
Прольется Божий свет с небес,
Чтоб наша жизнь явилась в Боге.

Сегодня – духа торжество!
Пусть твоя вера укрепится.
Пусть навсегда исчезнет зло,
Святая правда воцарится.

Светлая Пасха

Источник: otkritki2.ru, minutkapozitiva.ru

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