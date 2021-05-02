Картинки с Пасхой и очаровательные поздравления в стихах 2 мая 2021 года

С Воскресением Христовым!
Пусть пребудет свет в душе.
Громким колокольным звоном
Весть несется по земле.
В праздник светлый поздравляем,
Пусть наполнит дом любовь.
Крепкой веры пожелаем,
Что спасает вновь и вновь.
Желаем счастья и добра,
Со светлой Пасхой поздравляем!
Пускай наполнится душа
Любовью, светом и моралью!
Огонь святой низвергнет зло,
В сердцах людей зажжет надежду,
Что время светлое пришло,
И мир уже не будет прежним.
Воскрес Христос! Желаю счастья,
Большой и искренней любви!
Пусть будет все у вас прекрасно,
Сердца безгрешны и чисты.
Достаток в доме, процветание,
Большая, дружная семья,
Уют, тепло и понимание,
Душа свободна и чиста.
Христос воистину воскрес!
Святая Пасха – на пороге.
Прольется Божий свет с небес,
Чтоб наша жизнь явилась в Боге.
Сегодня – духа торжество!
Пусть твоя вера укрепится.
Пусть навсегда исчезнет зло,
Святая правда воцарится.
Источник: otkritki2.ru, minutkapozitiva.ru