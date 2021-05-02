Самые красивые открытки в день Матроны Московской от дизайнера и светлые поздравления на 2 мая
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Самые красивые открытки в день Матроны Московской от дизайнера и светлые поздравления на 2 мая

5:30:195/2/2021
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2 мая православные почитают память святой Блаженной Матроны Московской.

Святая блаженная Матрона Московская

Святая Матрона, ты для всех больных утешение,
Раньше к тебе шли, чтоб получить благословение!
Теперь же к мощам твоим все преклонить колени идут,
И исцеления духовного и физическое у тебя обретут,
Но и над собой надо проделать немалую работу,
Не оставлять поход в церковь лишь на субботу!
О душе надо заботится и непрестанно трудиться,
Чтобы в жизни чудо и у Вас могло бы случиться!

Святая блаженная Матрона Московская

Если плохо тебе на душе, или одолела хворь,
Ты помолись святой Матроне Московской изволь!
Радость тут же всего тебя пусть окутает облаком,
И исцеление придёт к тебе даже от страшного недуга!
Счастья в жизни не измеряется золотом, достатком,
Это всем православным понятно, живи честно в мире шатком!
Если вдруг не справляешься сам к мощам Матроны подойди,
Помолись и успокоение для души ты всегда найди!

Святая блаженная Матрона Московская

Святой Матроне преклонимся, помолимся у ее мощей,
И болезнь от искренней веры и чистой молитвы отступит быстрей!
Счастья желайте сем людям, и почаще улыбайтесь,
И хорошими делами не хвастайтесь, а просто совершайте!
Сколько раз к мощам люди русские подходили,
И успокоение в светлой молитве они находили!
Поэтому всегда приветливыми будьте друг с другом,
Ведь земля не плоская, а все идёт по кругу!

Святая блаженная Матрона Московская

Святая Матрона помоги, исцели, защити,
К ней обращаются все в России, а не одни москвичи!
Пусть своим примером она нам покажет силу духа,
И болезнь всегда отступит, уберёт от тебя остатки недуга!
Давайте молиться не только за себя, но и за своих родных,
Чтобы в тяжёлое время они были с кем-то, а не одни!
Думать больше нам надо о спасении своей души,
Ведь все люди прекрасны и души их хороши!

Святая блаженная Матрона Московская

Источник: pozdravik.ru

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