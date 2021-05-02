Сильная магнитная буря 2 мая 2021: метеопатов ждут геоудары и дальше в начале мая
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Сильная магнитная буря 2 мая 2021: метеопатов ждут геоудары и дальше в начале мая

4:00:305/2/2021,Маргарита МартыноваФото: pixabay
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Наиболее серьезный удар солнце нанесет 13 и 14 мая 2021 года. 

солнце
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2 мая 2021 года магнитное поле Земли будет сильно возмущенным. Особенно магнитное воздействие будет ощущаться с 6.00 до 12.00 по Москве.

Ближайшая мощная магнитная буря обрушится на Землю 4 мая, через двое суток. Поэтому сегодня специалисты советуют отдохнуть и подготовить свой организм к геомагнитному шторму.

Наиболее серьезный удар солнце нанесет 13 и 14 мая 2021 года. 

Что поможет подготовиться к магнитной буре метеопатам:
1.Утренняя зарядка.
2.Контрастный душ по утрам.
3.Ванны для ног и массаж ступней.
4.Дыхательная гимнастика.
5.Занятие йогой и медитация.
6.Оптимистический взгляд на мир и взаимопомощь в сложные моменты.
7.Лекарства для хронических больных и выполнение рекомендаций врача.

Как переживают магнитные бури наши читатели:
Иван Семенович, 58 лет:
- Очень тяжело, растет и скачет давление. Сердце бьется неровно и болит в груди. Бывает трудно сделать вдох.
Галина Сергеевна, 63 года:
- Бессоница, не могу уснуть. Думаю о всяких кошмарах. Мучает мигрень.
Ольга Владимировна, 48 лет:
- Боли в ногах в суставах, слабость. Быстро устаю и ничего не хочется делать. Работаю через силу. Пропадает аппетит и сон. Нервничаю и злюсь по пустякам.

Магнитное поле, которое окружает Землю, существовало с момента образования нашей планеты. Невидимые силовые линии магнитного поля влияют на всё, что есть на Земле. Планета имеет отрицательный заряд, а ионосфера - положительный, исходя из этого, линии напряженности электрического поля направлены сверху вниз, к Земле. В электромагнитном поле нашей планеты скрыта огромная энергия. Еще Никола Тесла работал над проблемой получения энергии из магнитного поля Земли.

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метеопатымагнитное поле Земли. магнитная буря
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