Снежная Пасха-2021: может выпасть снег 2 мая в Бердске и Новосибирске

Какой будет погода на Пасху 2 мая 2021 года в Бердске и Новосибирске? Об этом рассказал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
Первые два дня длительных майских праздников стали дождливыми. 1 мая прогремел первый майский гром и была гроза с сильным ливнем.
Сегодня, 2 мая, нас ждет:
Ночью 0...+2
Днем +13...+15oC
Атмосферные явления: переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м\с.
Магнитное поле Земли ожидается спокойное 02, 03 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи маловеротны. Озоновый слой выше нормы.
Но по информации ФИАН – будет магнитная буря.
Прогноз погоды на
3 мая 2021 - +20...+22oC