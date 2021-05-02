Правило 10 свиданий: через сколько свиданий понять, что мужчина вами интересуется всерьез
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Правило 10 свиданий: через сколько свиданий понять, что мужчина вами интересуется всерьез

1:00:025/2/2021Фото: pixnio.com
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Как лучше всего определить, ищет ли мужчина отношений или завоевания. Приводим список, по которому можно понять, что у вас может быть будущее.

Правило 10 свиданий просто гласит, что мужчины, скорее всего, будут стремиться к отношениям с женщинами, с которыми они встречались не менее 10 раз

Все мы слышали истории о людях, которые вместе переспали на первом свидании, и после этого оно превратилось в счастливое и счастливое.

Как вы думаете, как часто это происходит? Честно? Не так часто, как вы думаете - примерно один на миллион на одну ночь. Эти шансы невелики, так как же вы можете улучшить свои шансы навсегда после?

Не торопитесь и следуйте правилу 10 свиданий. Оно работает, пишет https://www.yourtango.com/

Правило 10 свиданий просто гласит, что мужчины, скорее всего, будут стремиться к отношениям с женщинами, с которыми они встречались не менее 10 раз.

Это настоящие свидания, а не просто тусовки или кофейные встречи. Я говорю о свиданиях, когда вы идете и делаете что-то вместе на публике.

Мужчинам нужна связь, настоящая связь, как и женщинам. В общем, они немного медленнее формируют эту связь, чем женщины, и 10 свиданий - хорошее практическое правило. Мужчина не будет продолжать приглашать вас на свидание, если ему это не интересно, а если он приглашает вас на свидание на 10 свиданиях, вы ему нравитесь.

Если подумать, все это имеет смысл. Зачем парню (или девушке) броситься в отношения, не проверив сначала воду? Десять свиданий обычно проходят в течение от нескольких недель до пары месяцев. Это благоразумие и принятие вещей по мере их поступления.

Конечно, секс обычно происходит где-то во время 10 свиданий, но если вы переспите с мужчиной слишком рано, трудно сказать, был ли он в этом ради завоевания или искал отношений , независимо от того, насколько интенсивной была химия.

Не торопитесь и займитесь сексом, когда будете готовы и справитесь со всем, что случится после. (Да, он мог бросить вас после секса на 10-м свидании, но если он просто хочет завоевать, он вряд ли протянет так долго без секса.)

Если вы сможете сохранять хладнокровие на эти 10 свиданий и не позволять своему сердцу взять верх, вы увидите его ясно и объективно и примете решение, хотите ли вы, чтобы он был вашим парнем .

ВЫ делаете выбор, а не мужчины. Сохранение спокойствия и собранности во время свиданий поможет вам принять правильное решение, вместо того чтобы подчиняться химии. И правило 10 свиданий поможет вам отделить хороших парней от игроков и парней типа «я не готов».

Но как вы читаете знаки во время 10 свиданий? Есть ли способ узнать на пятом свидании, что он хороший парень ? В конце концов, вы не хотите терять время, если вам это не нужно.

Меня часто спрашивают, как лучше всего определить, ищет ли мужчина отношений или завоевания. Вот неполный список:


  • Он приглашает вас на свидания вместо того, чтобы всегда оставаться дома.
  • Он поддерживает постоянный контакт между свиданиями.
  • Он знакомит вас с коллегами, друзьями и семьей.
  • Он говорит «мы» и «наш».
  • Он может дождаться секса, пока вы не будете готовы, без всякого давления.
  • Он активно интересуется вашей жизнью.
  • Он пытается что-то исправить для вас, будь то протекающий кран или проблема с коллегой.

Все эти действия с большей вероятностью произойдут, если вы будете следовать правилу 10 свиданий.

Большинство мужчин не будут вести себя так с партнершей на одну ночь или с женщиной, которую он просто хочет подружиться с льготами или попой.

Не позволяйте себе спешить, когда дело касается свиданий, и не позволяйте своему сердцу убегать вместе с вами. Он там, и, если вы будете следовать правилу 10 свиданий, вы создадите отношения, которые хотите, почти без усилий.

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отношенияправило 10 свиданий
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Через сколько свиданий вы поняли, что ваши отношения имеют будущее?

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