Сами себе злейшие враги: пять знаков зодиака, которое вредят своей судьбе сами
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Сами себе злейшие враги: пять знаков зодиака, которое вредят своей судьбе сами

2:00:455/2/2021Фото: https://pixabay.com/
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Быть злейшим врагом самому себе - это «создавать большинство своих проблем или большинство плохих вещей, которые случаются с вами сами, из-за вашего характера».

Скорпионы не могут отпустить ситуацию, иногда даже до одержимости

Худший враг некоторых людей - это не их бывший лучший друг или давний соперник, а просто они сами.

Пять знаков зодиака сами себе злейшие враги.

Основные проблемы в их жизни происходят не от окружающих, а от них самих.

Хотя, очевидно, не специально, они саботируются и сдерживаются.

Согласно Кембриджскому словарю, быть злейшим врагом самому себе - это «создавать большинство своих проблем или большинство плохих вещей, которые случаются с вами сами, из-за вашего характера», пишет https://www.yourtango.com

Независимо от того, позволяют ли они своей неуверенности взять верх или слишком упрямы, чтобы понять, что для них лучше, в конечном итоге они навредят себе и своим отношениям.

Если вы Дева, Телец, Рак, Скорпион или Близнецы, возможно, вы сами себе злейший враг.

Спросите себя: вы слишком все анализируете, доходя до беспокойства и незащищенности ?

Вы вступаете в споры из-за того, что отказываетесь видеть точку зрения другого человека? Или вы постоянно критикуете и унижаете себя?

Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, вы можете оказаться в роли злейшего врага.

Необязательно быть злейшим врагом самому себе. Вы можете научиться не делать того, что мешает вашему успеху.

Намного легче быть самокритичным, чем по-настоящему любить себя. Фактически, психологи называют это «предвзятостью к негативу».

Наш мозг более чувствителен к неприятным новостям, а это означает, что на наше отношение больше влияют негативные, чем позитивные . Это может привести к проблемам с самооценкой, синдрому самозванца и беспокойству.

Поскольку вам может казаться, что вы не заслуживаете счастья, успеха и любви, вы непреднамеренно мешаете себе этого добиться, что может вызвать у вас чувство одиночества, стресса и даже депрессии.

Однако вам не нужно чувствовать это вечно.

Это может показаться трудным, но для того, чтобы перестать быть злейшим врагом самому себе, вы должны попытаться отпустить ситуацию, довериться своей интуиции и уделить время себе.

Когда вы слишком критичны, сделайте шаг назад и объективно взгляните на критику, потому что, вероятно, это не так плохо, как кажется.

Вот почему эти знаки зодиака сами себе злейшие враги:

1. Телец (20 апреля - 20 мая)

Вполне уместно, что Телец представлен в виде быка, потому что часто они могут быть сильно упрямыми.

Тельцы склонны к упрямству, что делает их настойчивыми и решительными, но в конечном итоге может навредить им, когда начнет сдерживать их.

Это может принимать форму нездоровых отношений или тупиковой работы, потому что они не хотят сдаваться.

Тельцу нужно научиться балансировать.

Их упрямство может быть преимуществом при правильном использовании, но оно не должно мешать им выслушивать разные точки зрения и смотреть на вещи с разных точек зрения.

2. Близнецы (21 мая - 20 июня)

Известно, что Близнецы играют адвокатов дьявола.

Двойная логика заставляет их невероятно подробно рассматривать каждый вариант, что, конечно, требует времени, а возможно, и слишком много времени.

Они чересчур аналитичны и не остановятся, пока не будет обращен каждый камень, но даже когда они узнают все факты, они часто остаются нерешительными.

Близнецы не должны упускать из виду все варианты, потому что они не могут решить.

Они видят в каждом варианте искупительные качества и не могут выбрать ни один, но должны помнить, что любое решение лучше, чем отсутствие решения.

Если они потратят слишком много времени на размышления о правильном выборе, они скоро обнаружат, что у них вообще не осталось выбора.

3. Рак (21 июня - 22 июля).

Раки чрезвычайно чувствительны и склонны принимать все на свой счет, что, в свою очередь, может сделать их небезопасными.

 Проблемы с доверием заставляют их отталкивать людей. Хотя их самым большим страхом может быть отказ, когда они неоднократно просят своих партнеров и друзей о подтверждении, они создают только самореализующееся пророчество и проявляют худшее.

Более того, их неуверенность может вызывать у них чрезмерную грусть и депрессию.

Ракам необходимо научиться основывать свое чувство счастья и самоуважения на собственных успехах, которых много, а не на ком-то другом.

4. Дева (23 августа - 22 сентября)

Девы - хронические чрезмерные мыслители . Они так много внимания уделяют мельчайшим деталям и гипотетическим ситуациям, что их стресс и тревога могут парализовать их.

Они будут разрывать хорошее, пока не останутся одни недостатки, а их отношения часто страдают из-за того, что они слишком критичны.

Их способность лазерной фокусировки не обязательно должна быть плохой. Он может помочь им в проектах и ​​на работе, если использовать его правильно и в сочетании с позитивными мыслями.

Тем не менее, Девы должны не забыть сделать шаг назад и взглянуть на картину в целом, потому что, вероятно, проблема не так серьезна, как кажется.

5. Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы не могут отпустить ситуацию, иногда даже до одержимости.

Они цепляются за человека, проект или отношения и посвящают им все свое время и энергию.

Это может помочь им завершить проекты и преуспеть на работе, но когда их внимание сосредоточено не на том, это может оказаться либо пустой тратой времени, либо чрезмерным и неуместным (например, преследованием вашего бывшего).

Хотя их интенсивность достойна восхищения, Скорпионам необходимо научиться посвящать такую ​​же страсть себе. Вместо того, чтобы постоянно смотреть наружу, Скорпионам для разнообразия следует сосредоточиться на себе, потому что забота о себе - это всегда достойное усилие.

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знаки зодиакасам себе враг
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