Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 мая 2021 в России и мире

• Православная Пасха (Светлое Христово Воскресение)
• День памяти блаженной Матроны Московской
• Международный день Гарри Поттера (International Harry Potter Day)
• Всемирный день веселья (World Laughter Day)
• День лимонада (Lemonade Day)
• День весенних акварелей
• Всемирный день тунца (World Tuna Day)
• Международный день осведомлённости о цинге (International Scurvy Awareness Day)
• Международный день осиротевших матерей (International Bereaved Mother`s Day)
• День садовода в Ульяновской области
• День осведомлённости о раке мочевого пузыря (Bladder Cancer Awareness Day)
• Международный день пермакультуры (International Permaculture Day)
• Международный день ничегонеделания (International Day of Idleness)
• День брата и сестры (National Brothers And Sisters Day) - США
• День благословения велосипедов (Blessing of the Bicycles) - США
• День младенца (Baby Day) - США
• День трюфелей (National Truffle Day) - США
• День игры на гавайской гитаре (National Play Your Ukulele Day) - США
• День детей (Children`s Sunday) - Тонга
• День Мадрида (Fiesta de la Comunidad de Madrid) - Испания
• Коптская Пасха (Coptic Easter Sunday) - Египет
• День матери - Литва, Испания, Румыния, Португалия, Венгрия
• Эфиопская Пасха (Ethiopian Easter Sunday) - Эфиопия, Эритрея
• Праздник «Кутаисоба» (День города Кутаиси) - Грузия
• День учителя - Иран
• День учителя - Бутан
• «Первомай для дворняжки» (Mayday for Mutts) - США
• День святого Бориса - Болгария
• День флага, День польской диаспоры - Польша
• День образования (Hari Pendidikan Nasional) - Индонезия
• День страхования жизни (National Life Insurance Day) - США
• День борьбы с бесплодием (National Infertility Survival Day) - США
• Именины у Виктора, Георгия, Никифора, Трифона, Семёна, Дмитрия
• Иван Ветхопещерник (Иван - весне Новина)
Важные события
1563 Иван Фёдоров в Москве начал работу над «Апостолом» – первой датированной русской печатной книгой.
1703 в Москве лютеранский пастор Эрнст Глюк основал первую в России гимназию.
1764 по указу императрицы Екатерины II на берегу Москвы-реки началось строительство Воспитательного дома "приема и призрения подкидышей и бесприютных детей".
1902 во Франции состоялась премьера первого в истории кинематографа научно-фантастического фильма "Путешествие на Луну".
1910 первый демонстрационный полёт на аэроплане в Москве совершил Сергей Уточкин.
1922 состоялась свадьба русского поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан.
1923 первый беспосадочный трансконтинентальный перелёт. Военные пилоты О.Келли и Дж. Макриди выполнили перелёт на самолёте «Fokker T2». Путь из Нью-Йорка в Сан-Диего длиною 4100 километров они проделали за 26 часов 50 минут.
1930 состоялась закладка Горьковского автомобильного завода, который был пущен в строй в первый день 1932 года.
1945 подписан акт о капитуляции Берлина, советские войска взяли под полный контроль столицу Германии.
1949 первый в СССР телерепортаж футбольного матча со стадиона «Динамо».
1968 первый взлёт с воды канадского многоцелевого самолёта-амфибии Канадэр CL-21.
1999 на Эвересте обнаружено тело английского альпиниста Джорджа Ли Мэллори. В 1924 году он пропал вместе с напарником Эндрю Ирвайном после разразившейся метели. Местоположение тела Мэллори свидетельствовало о высокой вероятности того, что их восхождение увенчалось успехом.
2011 в результате спецоперации подразделением ВМС США уничтожен террорист №1 Усама бен Ладен.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend