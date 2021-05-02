Какой сегодня церковный праздник 2 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня церковный праздник 2 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:565/2/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

После ночного торжественного богослужения люди собираются за праздничным столом. Пост окончен, грусть сегодня запрещена.

открытка
Светлое Христово Воскресенье 2 мая

Православные праздники 1 мая

Пасха
Преподобного Иоанна Палеолаврита Ветхопещерника, иеромонаха
Блаженной Матроны Московской

Народные праздники


Пасха

Это торжество посвящено воскресению Иисуса Христа после распятия.

В этот праздник принято посещать богослужения в храмах. Люди приносят с собой плетеные корзинки, в которые кладут продукты для освящения: куличи, творожные пасхи, крашенки, вино. Во многих церквях прихожанам разрешается звонить в колокола.

В этот день завершается Великий Пост. После богослужения семьи собираются за праздничным столом. Начинается разговение. Хозяйки ставят на стол скромную пищу и красное вино.

В этот день нельзя заниматься физическим трудом, сквернословить, ссориться, отказывать в помощи нуждающимся.

Если к Пасхе растает весь снег, то год выдастся урожайным.

Иван Ветхопещерник

В этот день почитают память преподобного Иоанна Ветхопещерника, иеромонаха, пресвитера.

На Руси в этот праздник существовал обряд – «одевать весну в новое платье, новину». Для этого в поле расстилали свежее полотно и ставили на него пирог, при этом кланяясь на все стороны света. Это считалось символическим подарком весне.

Среди торговцев было принято развешивать одежду на ветках кустов, деревьев и молодой траве. Люди верили, что сила растений и солнца передавалась полотнам. После этого их сворачивали в «новины» (большие трубки) и откладывали для продажи на ярмарке.

Быстро плывущие облака предвещают сухую погоду.

Приметы


  • Береза перед кленом или ольхой лист распускает – лето будет сухое, и наоборот.
  • Безветренная, золотистая заря вечером – жди хорошей погоды.
  • Цветет осина – грибнику намек: в борах появился сморчок.
  • Ранний прилет ласточек, жаворонков, грачей – к дружной весне.
  • Береза зеленеет за 5–6 дней до перехода средней температуры суток к +10 °С.

Источник: my-calend

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникизапретынародные приметыкакой сегодня праздникцерковные праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником! Христос Воскресе!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Путин поздравил россиян с праздником Пасхи и высказался о роли РПЦ
    2:28:23 5/2/2021
    Путин поздравил россиян с праздником Пасхи и высказался о роли РПЦ
    Какие правила соблюдать православным 2 мая на Светлую Пасху-2021?
    2:20:09 5/2/2021
    Какие правила соблюдать православным 2 мая на Светлую Пасху-2021?
    БердскМужчины умирают от коронавируса в Новосибирской области: Данные на 2 мая 2021
    2:05:18 5/2/2021
    Мужчины умирают от коронавируса в Новосибирской области: Данные на 2 мая 2021
    После критики 90-летней старушки Володин призвал власть прислушаться к простым россиянам
    1:28:57 5/2/2021
    После критики 90-летней старушки Володин призвал власть прислушаться к простым россиянам
    Доходы Кадырова выросли за год более чем в 2,5 раза и достигли 233 млн рублей
    1:00:24 5/2/2021
    Доходы Кадырова выросли за год более чем в 2,5 раза и достигли 233 млн рублей
    БердскХристос воскресе: сотни прихожан собрались на Пасхальную службу-2021 в Преображенском храме Бердска
    12:45:35 5/2/2021
    Христос воскресе: сотни прихожан собрались на Пасхальную службу-2021 в Преображенском храме Бердска
    БердскЗакладчика наркотиков задержали с поличным в Бердске: Он прятал в тайниках героин
    12:37:29 5/2/2021
    Закладчика наркотиков задержали с поличным в Бердске: Он прятал в тайниках героин
    БердскКто и зачем провел рейдерский захват с ФСБ на АО"Бердчанка", стало известно
    12:35:01 5/2/2021
    Кто и зачем провел рейдерский захват с ФСБ на АО"Бердчанка", стало известно
    С Днем памяти Блаженной Матроны Московской красивые поздравления в стихах на 2 мая
    12:20:16 5/2/2021
    С Днем памяти Блаженной Матроны Московской красивые поздравления в стихах на 2 мая
    Либеральная речь главы РПЦ: Патриарх Кирилл предостерег начальников от гордыни и тирании. Смотрите видео
    12:09:16 5/2/2021
    Либеральная речь главы РПЦ: Патриарх Кирилл предостерег начальников от гордыни и тирании. Смотрите видео