Какой сегодня церковный праздник 2 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 1 маяПасха
Преподобного Иоанна Палеолаврита Ветхопещерника, иеромонаха
Блаженной Матроны Московской
Народные праздники
Пасха
Это торжество посвящено воскресению Иисуса Христа после распятия.
В этот праздник принято посещать богослужения в храмах. Люди приносят с собой плетеные корзинки, в которые кладут продукты для освящения: куличи, творожные пасхи, крашенки, вино. Во многих церквях прихожанам разрешается звонить в колокола.
В этот день завершается Великий Пост. После богослужения семьи собираются за праздничным столом. Начинается разговение. Хозяйки ставят на стол скромную пищу и красное вино.
В этот день нельзя заниматься физическим трудом, сквернословить, ссориться, отказывать в помощи нуждающимся.
Если к Пасхе растает весь снег, то год выдастся урожайным.
Иван Ветхопещерник
В этот день почитают память преподобного Иоанна Ветхопещерника, иеромонаха, пресвитера.
На Руси в этот праздник существовал обряд – «одевать весну в новое платье, новину». Для этого в поле расстилали свежее полотно и ставили на него пирог, при этом кланяясь на все стороны света. Это считалось символическим подарком весне.
Среди торговцев было принято развешивать одежду на ветках кустов, деревьев и молодой траве. Люди верили, что сила растений и солнца передавалась полотнам. После этого их сворачивали в «новины» (большие трубки) и откладывали для продажи на ярмарке.
Быстро плывущие облака предвещают сухую погоду.
Приметы
- Береза перед кленом или ольхой лист распускает – лето будет сухое, и наоборот.
- Безветренная, золотистая заря вечером – жди хорошей погоды.
- Цветет осина – грибнику намек: в борах появился сморчок.
- Ранний прилет ласточек, жаворонков, грачей – к дружной весне.
- Береза зеленеет за 5–6 дней до перехода средней температуры суток к +10 °С.
Источник: my-calend