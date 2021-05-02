Точный гороскоп на воскресенье 2 мая 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
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Точный гороскоп на воскресенье 2 мая 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально

10:20:585/2/2021Фото: pixnio
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Чем активнее вы проведете этот день, тем лучше будут результаты. Не стоит потакать всем свои желаниям, нужно и помнить про обязанности. После трудного дня вечерний отдых вернет вам силы.

пикник
Хороший отдых на природе поможет вам восстановить силы

Овен

Сегодня весь день вы посвятите отстаиванию своих интересов и прав. И будете правы - сегодня все так и норовят вас обвести вокруг пальца. Не позволяйте несправедливости восторжествовать.

Телец


Сегодня вы можете получить интересное выгодное предложение, которое будет очень перспективным. Женщины могут ждать подарок. Какая-то ситуация разрешится в вашу пользу. Не теряйте вашей активности до самого вечера.

Близнецы


Вы сегодня имеете прекрасную возможность встреть важного партнера для будущего бизнеса или какого-то совместного проекта. Будьте внимательны и на переговорах будьте мягче.

Рак


В вашей душе сегодня ураган и вполне вероятно, что вы осложните имеющиеся отношения с тем, кто вокруг вас. Понимает вас только любимый человек. Не говорите резких слов сгоряча - потом сложно будет все восстановить.

Лев


У вас и вашей семьи разные взгляды на то, что вы считаете хорошим отдыхом. Ваши траты вызовут недоумение у родных. Но вы вполне можете настаивать на своей точке зрения.

Дева


У вас сегодня возможны напряженные отношения с партнером. Недосказанность и недопонимание легко разрушатся. если вы проявите чуточку больше внимания. Умейте вовремя пойти на компромисс.

Весы


Вам сегодня захочется шиковать. Но не забывайте о том, что потом придется на что-то жить и будьте благоразумны в тратах. Не забывайте, что вокруг вас есть люди, за которых вы несете ответственность.

Скорпион


Если вы почувствуете сегодня агрессию - сразу постарайтесь направить лишнюю энергию в дело. Так вы ни с кем не поругаетесь и сможете сделать очень многое.

Стрелец


Мелкие неурядицы не должны сегодня мешать вашим планам и поставить вас в тупик. Ваш позитив сможет победить все. Сегодня будет хорошо даваться учеба. Уделите больше внимания свои родным.

Козерог


Вам сегодня главное сохранить все то, к чему вы уже пришли. Поэтому вам нужно просто сидеть и ничего не делать. Да, просто отдыхать. Ни с кем не ругайтесь, будьте терпеливы.

Водолей


Вам стоит обратить ваше внимание на ваше здоровье и пересмотреть ваш режим дня и питания. Но только лекарствами вы себе не сможете помочь - необходимо душевное расслабление. Возможно, медитация или молитва.

Рыбы


У вас приятный и благоприятный день для романтики. Сегодня удачным будет все - от знакомств до предложений руки и сердца. Хорошими будут откровенные беседы и свидания.

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