Путин побывал на пасхальном богослужении около полуночи в храме Христа Спасителя

Пасхальное богослужение в главном православном храме России началось 1 мая в 22.00. Его провел в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент РФ Владимир Путин и в 2021 году не пропустил торжественный молебен. Судя по трансляции, он вошел в храм около полуночи в строгом костюме с алым галстуком и свечкой. Мэр Москвы Сергей Собянин тоже посетил пасхальное богослужение.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", к 22.00 в храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь от гроба Господня в Иерусалиме. Из Москвы частицу святыни развезли по 25 российским городам.
Напомним, что Пасха - главный праздник всех христиан, знаменующий воскрешение Иисуса Христа из мертвых. РПЦ вычисляет дату Пасхи по солнечному и лунному календарям. В 2021 году православные россияне праздную воскресение Господне 2 мая.