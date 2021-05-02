Ускоренными темпами снижает безработицу Новосибирская область, отметили в правительстве РФ

Вице-премьер Татьяна Голикова 1 мая провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в формате видеоконференции, сообщается на сайте правительства.
По поручению президента во всех регионах России идет реализация региональных программ по восстановлению до уровня 2019 года численности занятого населения.
В докладе Минтруда было отмечено, что в марте 2021 года по сравнению с февралем численность занятых возросла на 164 тысячи человек. В итоге из целевого показателя в 1,619 миллиона человек, необходимого для достижения численности занятых на уровне 2019 года, уже нашли работу более 644 тысяч человек и остаётся восстановить занятость еще 975 тысяч. Таким образом, по темпам восстановления занятости, а также по темпам снижения численности безработных по методологии Международной организации труда (МОТ) страна идёт с опережением прогнозных оценок.
В 68 регионах целевой показатель не достигнут. В 28 из них, таких как Мордовия, Карелия, Новгородская, Новосибирская, Ярославская области, численность занятых увеличилась наиболее существенно. Ещё в 28 регионах произошло уменьшение численности занятых, наибольшее в Псковской и Кировской областях. В 12 регионах ситуация с занятостью не изменилась.
Кроме того, отмечено, что проведены процедуры по внесению необходимых изменений в утвержденные региональные программы, предусматривающие комплексы мер по достижению показателей занятости населения на региональных рынках труда до допандемических значений.
По результатам рассмотрения вопроса Минтруду было поручено провести анализ причин снижения численности занятого населения в Псковской и Кировской областях и оказать методическую помощь регионам по выравниванию ситуации. Результаты предстоит доложить в Правительство до 17 мая 2021 года.
Также в ходе заседания были заслушаны доклады представителей Ингушетии, Чечни и Алтайского края о состоянии региональных рынков труда и мерах, которые должны способствовать достижению целевых показателей по восстановлению рынков труда. Было подчёркнуто, что целевые показатели по восстановлению занятости в Республике Ингушетия 190,4 тысячи человек, в Чеченской Республике 548,5 тысячи человек, Алтайском крае 1073,8 тысячи человек, соответствуют согласованным Минтрудом показателям для указанных регионов, а параметры соответствующих региональных программ позволяют обеспечить их достижение.
Обращено внимание, что вовлечение безработных граждан в общественные и временные работы в Ингушетии и Чечне не позволяет обеспечить их постоянную занятость, предусмотренную программами.
Информация представителей регионов была принята к сведению и дано поручение Республике Ингушетия и Чеченской Республике до 12 мая 2021 года представить в Правительство обоснованные предложения, направленные на увеличение уровня занятости населения в республиках.