Выгорел Volkswagen Passat возле гипермаркета "Колорлон" в Бердске

В Бердске в субботу горел автомобиль, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
По информации спасательного ведомства, 1 мая в 14:04 на ул. Барнаульской в Бердске вспыхнул автомобиль. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек. Потушили за 10 минут.
Тем не менее на тушение привлекались две пожарные машины и 8 человек личного состава.
Как уточнил "Курьер. Среда. Бердск" начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, загорелся Volkswagen Passat. Это произошло возле гипермаркета "Колорлон".
-Горело на одном квадратном метре - моторный отсек. Автомобиль подлежит восстановлению, - рассказал Степоненков, отметив, что среди людей пострадавших нет.
Причины возгорания и обстоятельства пока не установлены - дознаватель ОНД работает.