Какие правила соблюдать православным 2 мая на Светлую Пасху-2021?

Пасха отмечается православными верующими сегодня, 2 мая 2021 года. Это праздник победы жизни над смертью, он символизирует бессмертие души для тех, кто верит в Бога.
Этот праздник - он самый главный для людей. И празднуется так широко, как ни один другой церковный праздник.
С вечера субботы во всех храмах начинается богослужение, которое проходит очень красиво и торжественно. На нем всегда присутствует очень много людей. Во время службы совершается крестный ход вокруг храма, люди идут позади священника с зажженными свечами. Служба заканчивается около 4 часов утра, после чего освящаются принесенные прихожанами корзины с пасхальными угощениями. Обычно в корзинках куличи, яйца, кагор. Можно приносить все, что угодно их продуктов, но священники призывают не освящать слишком много. В конце концов - это просто атрибуты праздника, а освящение не делает их чем то священным. Освящение еды, это просто благословение на прием пищи после поста.
После праздника все расходятся к праздничным столам у себя дома. Первыми полагается съесть яйцо и кусочек кулича. Уже потом приступать к основному праздничному приему пищи. Великий пост окончен и есть разрешается все, что угодно. Не переедайте - после поста организму тяжело сразу перестроиться на обилие поступающей пищи и ее калорийность.
Пасха - это самый радостный праздник. В каждом доме веселье и гости. Праздник не принято отмечать в четырех стенах. Его отмечают все вместе. Сами приглашают гостей и ходят в гости к тем, кто пригласил. Приветственные слова в этот день "Христос Воскресе!" и "Воистину Воскресе!".
Существует запрет на тяжелую работу в этот день. Срочные и повседневные дела можно выполнять - это не грех.
Запрещено сегодня грустить, плакать, обижаться, испытывать негативные эмоции. Строго запрещено сегодня поминать умерших и посещать кладбище = это не праздник мертвых.
Светлой Пасхи вам!