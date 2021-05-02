Россияне разгромили чехов со счетом 11:1 на чемпионате мира 2021 по хоккею

Сборная России разгромила команду Чехии со счетом 11:1 на юниорском ЧМ-2021. Матч проходил в американском Фриско на стадионе «Комерика-центр».
Отличились Матвей Мичков (хет-трик), Прохор Полтапов (дважды), Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский, Фёдор Свечков (дважды) и Данила Юров. Единственный гол за сборную Чехии забил Якуб Кос, сообщает Чемпионат.
Юниорский ЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Игры проходят в США. Российская сборная представляет группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии выступают в группе А. В четвертьфинал чемпионата мира пробились команды России, Беларуси, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии.