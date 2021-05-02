Россияне разгромили чехов со счетом 11:1 на чемпионате мира 2021 по хоккею
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Россияне разгромили чехов со счетом 11:1 на чемпионате мира 2021 по хоккею

10:24:075/2/2021Фото: championat.com
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Юниорский ЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Игры проходят в США.  Российская сборная представляет группу B вместе с американцами, чехами и финнами.

Игроки российской юниорской сборной

Сборная России разгромила команду Чехии со счетом 11:1 на юниорском ЧМ-2021. Матч проходил в американском Фриско на стадионе «Комерика-центр».

Отличились Матвей Мичков (хет-трик), Прохор Полтапов (дважды), Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский, Фёдор Свечков (дважды) и Данила Юров. Единственный гол за сборную Чехии забил Якуб Кос, сообщает Чемпионат.

Юниорский ЧМ-2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Игры проходят в США.  Российская сборная представляет группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии выступают в группе А. В четвертьфинал чемпионата мира пробились команды России, Беларуси, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии.

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От редакции

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    Гость, 2 мая 2021 10:32:39
    Мо-лод-цы!!! Дали чехам принюхацццо!
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    Аноним, 2 мая 2021 1:39:24
    Почему у вас всегда всё про дерьмо?
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