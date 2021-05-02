Подростка задушил цепью и бросил в реку 35-летний мужчина
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Подростка задушил цепью и бросил в реку 35-летний мужчина

10:50:015/2/2021Фото: СКР
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Он объяснил, что на преступление его толкнула давняя вражда с 15-летним мальчиком. Идет расследование зверского преступления.

35-летний приморец задушил подростка и выбросил труп в водоем

Труп подростка нашли в речке Сахарной в населенном пункте Большой Камень Приморского края. Как выяснили следователи, 15-летнего мальчика задушили цепью, а тело бросили в водоем. Предполагаемого убийцу задержали.

Подозреваемым оказался 35-летний местный житель. Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, во время допроса он раскрыл подробности преступления: сначала он связал ребенка, а потом задушил цепью, на это его толкнула давняя взаимная вражда с убитым несовершеннолетним.

СК продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 105 УК РФ - убийство, сейчас проводится опрос свидетелей. Следствие вышло с ходатайством в суд о заключении подозреваемого под стражу.

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