Подростка задушил цепью и бросил в реку 35-летний мужчина

Труп подростка нашли в речке Сахарной в населенном пункте Большой Камень Приморского края. Как выяснили следователи, 15-летнего мальчика задушили цепью, а тело бросили в водоем. Предполагаемого убийцу задержали.
Подозреваемым оказался 35-летний местный житель. Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, во время допроса он раскрыл подробности преступления: сначала он связал ребенка, а потом задушил цепью, на это его толкнула давняя взаимная вражда с убитым несовершеннолетним.
СК продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 105 УК РФ - убийство, сейчас проводится опрос свидетелей. Следствие вышло с ходатайством в суд о заключении подозреваемого под стражу.