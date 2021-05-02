Умер первый продюсер Аллы Пугачевой и советских ВИА. Михаилу Плоткину было 77 лет

В возрасте 77 лет скончался российский продюсер и администратор многих советских коллективов Михаил Плоткин.
После перенесенного коронавируса он не справился с последствиями коварной болезни. 20 апреля Михаил отметил свой день рождения, а через 10 дней его не стало.
Многие современные звезды, вышедшие из СССР, имели отношение к этому человеку. Он был с самого начала создания таких коллективов, как «Веселые ребята», «Лейся песня», «Самоцветы», «Надежда».
Именно он был организатором тура в 1969 году, в который впервые взяли Аллу Пугачеву. Тогда примадонна познакомилась с отцом Кристины Орбакайте.