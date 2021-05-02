Категорические запреты на Пасху 2021: как не разгневать Бога и не плакать весь год?
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Категорические запреты на Пасху 2021: как не разгневать Бога и не плакать весь год?

3:20:345/2/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Запрет на работу на Пасху тоже иногда доходит до абсурда. У некоторых может весь день копиться посуда в раковине, потому что "работать нельзя".

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Запрещено сегодня плакать и обижать кого-то

Праздник всех праздников - Пасха - отмечается сегодня, 2 мая 2021 года.

Светлое Христово Воскресение - это особенный день и главное торжество для всех верующих людей. Даже атеисты приобщаются к празднику и это очень хорошо. Ведь не важно сегодня - постились вы или нет - Господь рад всем и любит всех. И если вам сегодня тоже радостно - празднуйте смело, не оставайтесь в стороне.

Существуют церковные запреты на этот праздник, а есть и суеверия. Давайте разберемся.

Главное, к чему сегодня призывает церковь - это умеренность. Умеренность в еде и в приеме алкоголя. Пост окончен и действительно можно есть все и даже выпить не грех. Но превращаться в животное на праздник никак нельзя. Это неуважение и к Господу Богу и к окружающим вас людям.

Существует запрет на посещение кладбища. Конечно, это скорее благочестивая традиция. Просто из уважения к сути праздника. Но никто не может запретить христианину поехать на могилку к родным, особенно, если другого времени у него может не быть. Например, человек приехал их другого города только на один день - проездом. Почему нельзя? Можно. Но помолиться в храме за умершего и заказать молебен не получится - до Радоницы поминовения не проводятся.

Запрет на работу на Пасху тоже иногда доходит до абсурда. У некоторых может весь день копиться посуда в раковине, потому что "работать нельзя". Смешно же, согласитесь? Ежедневные ваши трудовые обязанности никто вам запретить не может. Следует лишь отложить ту работу, которую вы не в ущерб своей семье можете отложить. Ни к чему сегодня разводить генеральную уборку или начинать большую стирку. Как и перекапывание грядок. Порадуйтесь празднику вместе со всеми.

Можно ли сегодня красить яйца? Конечно можно, если вы ранее этого не могли сделать по уважительным причинам. Например были в отъезде или лежали в больнице. Конечно, красьте и празднуйте вместе со всеми.

Запрещены сегодня венчания, крещение, слезы, обиды, ругань, плохие поступки.

Приветствуется радость, хорошее настроение, веселье, песни.

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