Обское море съедает Бердск: отменить требование обследовать каждый сантиметр дна требуют депутаты у заксобрания и губернатора Травникова

Отправят письмо в законодательное собрание Новосибирской области и губернатору Травникову по вопросу берегоукрепления депутаты Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщила начальник управления природных ресурсов Светлана Шерстобитова.
Напомним, что администрация Бердска несколько лет добивается реализации проекта берегоукрепления. Для того, чтобы укрепить берега Бердска требуется порядка 444 млн рублей, но в бюджете города таких денег нет. Ежегодно часть берега уходит под воду. Под подсчётам, потери суши составили около 1 км за 3 года. Кроме того, специалисты госэкспертизы выдвинули ряд требований для принятия проекта берегоукрепления. Одним из которых является проведение обследования всего дна Обского водохранилища.
Начальник управления природных ресурсов Светлана Шерстобитова заявила, что требования, которые выдвигают эксперты госэкспертизы необоснованны.
- Те требования к проектной документации, они больше относятся к водо-техническому сооружению. Требование о биометрической съемке всего Обского водохранилища неправомерно. Мы считаем, что нет необходимости проводить съемку всего Обского водохранилища. Мы это проговорили на комитете, обсудили этот вопрос с председателем совета депутатов Владимиром Голубевым. Он тоже посчитал, что письма Травникову, Шимкиву и Шмидту нужно направить для рассмотрения и содействия в вопросе берегоукрепления. Я считаю. что нужно ускоряться. Время идет и нужно идти к какому-то определенному результату,- высказалась начальник УПР Бердска Светлана Шерстобитова, 28 апреля.
В настоящее время по дороге вдоль берега боятся проезжать автомобилисты , так как считают, что берег может вот-вот обрушиться. "Курьер. Среда.Бердск" будет следить за развитием вопроса берегоукрепления в Бердске.