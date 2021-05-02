Христос воскресе: сотни прихожан собрались на Пасхальную службу-2021 в Преображенском храме Бердска

Пасха - это день, когда мы празднуем победу над смертью. В Преображнском кафедральном соборе Бердска в ночь на 2 мая прихожане праздновали Воскресение Христа. На службу пришло очень много людей, не все попали внутрь собора - не хватило места. Со свечами в руках прихожане обошли вокруг храма.
Обойдя храм, крестный ход остановился перед закрытыми дверями, как перед входом в пещеру Гроба Господня. Священнослужители поют радостный пасхальный тропарь. Под пение: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» — двери открываются, молящиеся входят в храм, и начинается пение пасхального канона. Звонят колокола, оповещая всех о Воскресении Христа. Во время службы священник снова и снова с радостью приветствует всех молящихся словами «Христос воскресе!» и каждый раз молящиеся отвечают: «Воистину воскресе!»
Пасха празднуется семь дней, всю неделю. А до Вознесения, это 40 дней после Пасхи, православные приветствуют друг друга приветствием «Христос воскресе!» и ответом «Воистину воскресе!».