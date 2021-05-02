Выгорели два дачных участка в СНТ "Родник-2" в Бердске в ночь на 1 мая

В бердском СНТ "Родник-2" в субботу произошел пожар, сообщили 2 мая в управлении МЧС по Новосибирской области.
Как рассказали в спасательном ведомстве, дачный дом загорелся 1 мая в 3:13. СНТ "Родник-2" расположено в кучном месте скопления дачных обществ в районе водозабора на бердском побережье Обского моря.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, горели дачный дом и надворные постройки. В результате пожара на одном участке выгорела кровля бани, стены, у дачного дома огнем повреждена обшивка фронтона, кровля, уничтожен парник. На соседнем дачном участке огонь повредил крышу бани и парник.
Ликвидировали пожар в 4:53. На тушение привлекались 3 пожарные машины и 10 человек личного состава.
По словам начальника отдела надзорной деятельности по Бердску Николая Степоненкова, пострадавших на этом пожаре нет.
-Огонь вспыхнул ночью. В это время на даче людей не было. Сгорели баня и теплица, зацепило и на соседнем участке баню с теплицей, - уточнил "Курьер. Среда. Бердск" 2 мая Степоненков.
Он отметил, что пока причины пожара в СНТ "Родник-2" неизвестны - дознаватели работают. Не исключено, что огонь возник из-за перетопа печи в бане, где, вероятно, накануне парились хозяева.